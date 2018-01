Ace Cube 2017 – Doppietta per Berrettini, premiate anche Paolini e Chiesa

Va in archivio la settima edizione degli “Ace Cube”, i riconoscimenti annuali dedicati al Tennis Italiano assegnati da Spaziotennis.com e Sportface.it votati da una giuria di 90 addetti ai lavori tra giornalisti specializzati, coach, ex giocatori, preparatori fisici e talent scout per gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2017.

Mattatore di questa edizione è Matteo Berrettini, vincitore nella categoria sorpresa maschile e miglior under 21. Il tennista romano ha iniziato la scorsa stagione da numero 437 e ha chiuso alla posizione numero 135 con il Challenger vinto a San Benedetto del Tronto, oltre alle finali raggiunte a Quanzhou, Portorose e Istanbul. “Vorrei ringraziare in primis Sportface e Spazio Tennis per questi due premi ricevuti – ha sottolineato Berrettini – senza dimenticare tutti i giurati che mi hanno votato. Sono davvero molto contento, anche perché avevo sempre visto premiare miei colleghi e questa volta sono riuscito a vincere. E, perché no, spero di riuscire a rivincere anche l’anno prossimo nella categoria “sorpresa maschile”. Spero che il 2017 sia di buon auspicio per una grande stagione, che mi vedrà ora impegnato nelle qualificazioni dei tornei Atp europei sul veloce. So che c’è tanto lavoro da fare, ma l’energia è tanta e sono carico”.

Il premio come miglior under 21 femminile è andato invece a Jasmine Paolini per il secondo anno consecutivo (il terzo complessivo contando anche il 2014). Per l’azzurra classe 1996 anche il best ranking raggiunto al numero 130 a giugno del 2017. “Volevo ringraziare Sportface e Spaziotennis per il premio, un riconoscimento che fa sempre piacere – ha detto la Paolini – Questo è il mio secondo anno consecutivo vuol dire che mi sono riconfermata e che ho fatto due stagioni positive; spero di continuare così e che il 2018 sia ancora in crescita per me”.

Il riconoscimento come sorpresa femminile è invece stato assegnato a Deborah Chiesa, new entry nell’albo d’oro degli Ace Cube. “Sono molto contenta di questo premio – spiega l’azzurra classe 1996, in partenza per il Wta di San Pietroburgo dove disputerà le qualificazioni – e voglio ringraziare tutti gli addetti ai lavori che mi hanno votato. Ricevere un riconoscimento per la mia stagione 2017 è molto stato molto importante, soprattutto perché i voti sono giunti da persone tante competenti persone. Grazie a Sportface e Spaziotennis e spero che anche questa stagione possa essere molta positiva”.

Infine va a Fabio Gorietti il premio come miglior allenatore del 2017, grazie allo splendido triplice lavoro con Fabbiano, Travaglia e Quinzi. “È una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento – racconta – perché i tanti addetti ai lavori che ci hanno votato conoscono e capiscono i sacrifici fatti e il duro lavoro svolto da me, da Federico Torresi e da tutta la Tennis Training School di Foligno. È un riconoscimento che dobbiamo condividere con tutti i professionisti che si allenano nella nostra scuola e tutti quelli che, lavorando con noi, ci aiutano a mantenere alto il livello della Tennis Training. Un livello che vogliamo elevare ogni anno di più. Quest’anno è entrato a far parte della squadra, per il momento part time, anche coach Manuel Jorquera “perché contano le competenze, che ‘Manolo’ sicuramente possiede, ma anche le qualità umane. Mi fa piacere, in conclusione, sottolineare il ritorno a Foligno di Luca Vanni, con cui vi è un forte legame, che si sta allenando con grande convinzione per una grande annata. Quinzi? Mi aspetto ottimo cose dal 2018. Ha avuto un piccolo problema alla caviglia ma tra due giorni ripartirà per nuovi tornei e obiettivi”.

L’ALBO D’ORO

Miglior Coach

2011 – Francesco Cinà

2012 – Massimo Sartori

2013 – Alessandro e Francesco Piccari

2014 – Diego Nargiso

2015 – Fabio Gorietti

2016 – Claudio Galoppini

2017 – Fabio Gorietti e Federico Torresi

Sorpresa Maschile

2011 – Flavio Cipolla

2012 – Paolo Lorenzi

2013 – Marco Cecchinato

2014 – Luca Vanni

2015 – Luca Vanni

2016 – Alessandro Giannessi

2017 – Matteo Berrettini

Sorpresa Femminile

2011 – Roberta Vinci

2012 – Camila Giorgi

2013 – Karin Knapp

2014 – Martina Trevisan

2015 – Martina Trevisan

2016 – Martina Trevisan

2017 – Deborah Chiesa

Miglior Under 21 Maschile

2011 – Alessandro Giannessi

2012 – Gianluigi Quinzi

2013 – Gianluigi Quinzi

2014 – Matteo Donati

2015 – Matteo Donati

2016 – Stefano Napolitano

2017 – Matteo Berrettini

Miglior Under 21 Femminile

2011 – Nastassja Burnett

2012 – Camila Giorgi

2013 – Nastassja Burnett

2014 – Jasmine Paolini

2015 – Cristiana Ferrando

2016 – Jasmine Paolini

2017 – Jasmine Paolini

Premio Speciale

2011 – Karin Knapp

2012 – Stefano Travaglia

2013 – Flavia Pennetta

2014 – Simone Bolelli

2015 – Martina Caregaro

2016 – Martina Di Giuseppe

2017 – Non Assegnato

LA LISTA DEI GIURATI

Caldara Marco D’Alessandro Livio Lavazza Fabio Sonzogni Cristian Veronese Matteo Pescosolido Stefano Ricevuti Mauro Marchetti Christian Di Natale Giovanni Meloccaro Stefano Brandi Christian Garbin Tathiana Caperchi Leonardo Verna Paolo Semeraro Stefano Ciappa Alessandro Giorni Alberto Bianchi Giovanni Piccirillo Stefano Dolce Stefano Terziani Alessandro Gibertini Vanni Serra Zanetti Antonella Di Caprio Lorenzo Errani Davide Dova Gianluca Bellino Dario Santangelo Mara Vazquez Sebastian Pistolesi Claudio Capobianco Rossana Palizzotto Daniele Castrichella Gabrio Bottazzi Luca Galoppini Claudio Albarella Massimiliano Galeazzi Gianluca Carbone Gianluca Boschetto Luca Gabrielli Andrea Monaco Guido Bontempi Roberto Nicolodi Pietro Dell’Acqua Massimo Gorietti Fabio Cipolla Quirino Mazzoni Marco Pratellesi Andrea Tennis Cortina Tennis Circus Albanesi Adriano Bernardi Paolo Riva Enrico Maria Gasbarri Manuel Torresi Federico Labadini Luca Centola Enzo Zirone Davide Veneri Matteo Reggi Raffaella Fares Lorenzo Mauti Giampaolo Di Gangi Matteo Salvi Fabrizio Albani Fabrizio Mosciatti Matteo Ercoli Lorenzo Rossi Giulia Gasparin Giulio Zijno Alessandro Andreoli Lorenzo Angella Paolo Sforza Daniele Staiano Marco Silvestri Paolo Bonavoglia Marco Galoppini Michele Fiorino Luca Battaglia Francesco Berlincioni Stefano Portaluri Giorgio Carriero Valerio Brancher Luca Crivelli Riccardo

