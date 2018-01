Ace Cube 2017 – Le Nomination

Spaziotennis.com e Sportface.it presentano le nomination per la settima edizione degli “Ace Cube”, i riconoscimenti per la stagione passata dedicati a promesse e sorprese del tennis in Italia. I vincitori delle varie categorie per il 2017 saranno annunciati mercoledì 24 gennaio 2018 sui siti www.spaziotennis.com e www.sportface.it

Spaziotennis.com, il portale specializzato curato da Alessandro Nizegorodcew, conferma con la settimaa edizione un’iniziativa che continua a riscuotere successo dai giocatori, giornalisti specializzati e addetti ai lavori, con l’intento di concentrare l’attenzione sui nomi nuovi del tennis italiano, che meglio si sono espressi nell’anno appena trascorso.

Sarà una giuria tecnica di oltre 50 addetti ai lavori, composta da giornalisti specializzati, coach di livello internazionale, ex giocatori, scrittori, preparatori atletici, agenti e talent scout a scegliere chi si aggiudicherà il premio per il 2017 in cinque differenti categorie: Miglior Giovane Under 21 Maschile e Femminile, Tennista Italiano Sorpresa Maschile e Femminile, e Miglior Coach Italiano.

Ecco le nomination per varie categorie:

Miglior Giovane Under 21 Maschile 2017

– Gianluigi Quinzi (classe 1996, numero 334 Atp)

– Liam Caruana (classe 1998, numero 388 Atp)

– Filippo Baldi (classe 1996, numero 383 Atp)

– Matteo Berrettini (classe 1996, numero 130 Atp)

– Andrea Pellegrino (classe 1997, numero 339, Atp)

Miglior Giovane Under 21 Femminile 2017

– Jasmine Paolini (classe 1996, numero 156 Wta)

– Deborah Chiesa (classe 1996, numero 185 Wta)

– Georgia Brescia (classe 1996, numero 203 Wta)

– Jessica Pieri (classe 1997, numero 225 Wta)

Tennista Italiano Sorpresa Maschile 2017 – Premio “Federico Luzzi”

– Matteo Berrettini (classe 1996, numero 130 Atp)

– Lorenzo Sonego (classe 1995, numero 219 Atp)

– Filippo Baldi (classe 1996, numero 383 Atp)

– Thomas Fabbiano (classe 1989, numero 63 Atp)

– Stefano Travaglia (classe 1991, numero 132 Atp)

Tennista Italiana Sorpresa Femminile 2017

– Jasmine Paolini (classe 1996, numero 156 Wta)

– Martina Trevisan (classe 1993, numero 202 Wta)

– Deborah Chiesa (classe 1996, numero 185 Wta)

– Georgia Brescia (classe 1996, numero 203 Wta)

Miglior Coach Italiano 2017

– Vincenzo Santopadre (allenatore di Berrettini)

– Fabio Gorietti e Federico Torresi (allenatore di Fabbiano, Travaglia, Quinzi)

– Francesco Aldi (allenatore di Baldi)

– Claudio Galoppini (allenatore di Lorenzi)

– Francesco e Alessandro Piccari (allenatore di Chiesa)

