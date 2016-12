BranchStats: la classifica per nazioni del numero di titoli ITF vinti nel 2016

La stagione ITF è ormai al termine, ad un passo dall’inizio delle nuove stagione WTA e ATP. Branchstats ci dà quindi aggiornamento della classifica sulle nazioni con più giocatori a titolo e delle nazioni con più titoli nel corso del 2016 al maschile, questa volta senza carattere di esclusività. Per cui si parte dalla Francia (che porta 28 giocatori a titolo per 46 in totale, ma la Spagna se ne è aggiudicati 48) per concludere con Barbados, Irlanda, Nuova Zelanda, Tunisia, Vietnam e Zimbabwe. Come tutte le guide esaustive, non fatevi ingannare da un primo impatto non chiarissimo: c’è proprio tutto quello che c’è da sapere.

Cliccate sull’immagine qui sotto per aprirla nella sua interezza.

