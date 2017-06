Sui campi dell’All Round sfida tra le migliori squadre italiane over 40

Grande attesa alla vigilia della seconda fase nazionale del campionato veterani a squadre over 40 maschile. Ad ospitare la manifestazione, che aprirà i battenti venerdì 30 giugno e si concluderà domenica 2 luglio, sarà il circolo sportivo All Round di Roma. Quest’oggi, a partire dalle ore 19:00, avrà luogo la riunione preliminare con i capitani delle quattro squadre in gara, mentre a seguire sarà effettuato il sorteggio degli incontri.

Si gioca sui campi in terra rossa del circolo All Round, sede unica, come da regolamento FIT, della seconda fase nazionale. La competizione si svolge in tre giorni e prevede un girone unico all’italiana con le quattro squadre qualificate: C.T. Lequile (Lecce), Junior Tennis D.M. Gentili (Milano), Junior Tennis Perugia, CT Firenze. Ogni sfida tra circoli viene decisa da due incontri di singolare e uno di doppio. Gli incontri individuali di singolare si svolgono al meglio delle tre partite con applicazione del tie-break a sette punti in tutte le partite. Nei match di doppio, in caso di terzo set, si disputa un super tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti. Nel girone finale, ogni squadra incontra una sola volta tutte le altre, salva l’ipotesi di incontri di spareggio. Infatti, nel caso in cui le squadre in parità siano due, esse disputano, il giorno successivo, un incontro intersociale di spareggio con eventuale doppio supplementare. L’inizio del programma di domani, venerdì 30 giugno, è fissato alle ore 10:00. La formula di gioco è semplice, lo spettacolo è assicurato.

