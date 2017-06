Campionati veterani a squadre over 40, Elisabetta Pulerà: “L’All Round non si ferma qui”

“Tutte le squadre sono formate da giocatori di alto livello. Sono certa che assisteremo a delle bellissime partite”. Così si è espressa Elisabetta Pulerà, membro del team All Round, alla vigilia della seconda fase nazionale del campionato veterani a squadre over 40 maschile. Un’organizzazione di prim’ordine e una passione viscerale per il tennis costituiscono gli ingredienti ideali per preparare al meglio una manifestazione di questa caratura. “Abbiamo già ospitato due anni fa il girone finale over 35 – ci spiega Elisabetta -. Senza alcuna presunzione, ci tengo a sottolineare come l’evento riscosse un grande successo. La nostra volontà è quella di non fermarci qui”. Un circolo in costante ascesa che non ha alcuna intenzione di porsi limiti. “Stiamo lavorando per ospitare in futuro un torneo ITF giovanile o addirittura un Challenger. La struttura – prosegue Pulerà – ha tutte le carte in regola per rendere questo desiderio una realtà concreta”.

