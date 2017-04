ITF ChiassOpen: Sabino, Grimm e Sugnaux entrano in main draw, la top100 Hsieh guida il seeding

Ora è davvero tutto pronto per il tabellone principale del ChiassOpen, torneo ITF femminile con montepremi pari a $25.000: si sono concluse oggi le qualificazioni del torneo in corso al TC Chiasso (sui campi di Via Campagna 4) ed è stato compilato il main draw, guidato dalla giocatrice di Taipei, Su-Wei Hsieh.

La top100 asiatica, già top25 in passato, è un orgoglio per il torneo ticinese, che può sfoggiare una prima testa di serie decisamente importante a questo livello, e che non mancherà di stupire il pubblico con il suo tennis davvero particolare: poca potenza, ma angoli importanti, precisione estrema ed imprevedibilità non solo a rete sono le peculiarità della Hsieh, capace anche di raggiungere la posizione numero 1 del mondo nella specialità del doppio.

Seconda testa di serie e una delle favorite principali per il titolo finale è invece la tedesca Tamara Korpatsch: la 22enne proveniente dalla Germania è alla ricerca della migliore forma, che nel 2016 l’ha addirittura portata a vincere ben 4 tornei ITF dal montepremi di $25.000. Nel 2017 si è già assicurata il nuovo best ranking, attualmente al numero 145, ma ampi sono i suoi margini di miglioramento che già sulla nuova terra rossa RedPlus di Chiasso potranno rivelarsi per conquistare il titolo.

Non mancano le svizzere e in partenza non sono certo tagliate fuori dalla lotta per il titolo finale. Due sono i nomi principali tra le rossocrociate e si parla di Jil Teichmann, classe 1997 ed ex numero 3 junior che nel 2016 ha scalato la classifica fino a ritrovarsi a ridosso delle prime 200 del mondo, e di Rebeka Masarova, classe 1999 e vincitrice del Roland Garros junior lo scorso anno, durante il quale è diventata anche numero 1 a livello junior. Con loro, presenti altre 7 atlete pronte a difendere i colori della Svizzera, tre delle quali sono riuscite a conquistarsi il posto con le qualificazioni. Di conseguenze, oltre alle wild card Waltert, Kung, In-Albon e Ganz, ci saranno Sabino, Grimm e Sugnaux.

Lisa Sabino ha conquistato il main draw battendo oggi la giovanissima speranza italiana Ludmilla Samsonova, giocatrice alta e potente che però ha pagato la minore esperienza rispetto all’italo-elvetica, che dopo la vittoria di oggi per 6-3 6-3 trova proprio Rebeka Masarova in main draw. Chiara Grimm ha fatto valere i favori del pronostico contro la spagnola Marina Bassols Ribera e ha chiuso 6-4 6-2, arrivando al main draw contro la tedesca Laura Schaeder. Infine Tess Sugnaux, finora protagonista di un buon 2017, ha sconfitto la connazionale Karin Kennel 6-1 6-7 6-2 ed ora sfida in tabellone principale un’altra qualificata, la rumena Cadar.

Parlando dei colori azzurri e dell’Italia, hanno fallito oggi l’accesso al main draw le tre italiane che hanno giocato l’ultimo turno di qualificazione: abbiamo già detto di Ludmilla Samsonova, ma stessa sorte è toccata a Natasha Piludu (sconfitta 6-2 6-1 dalla suddetta Cadar) ed alla veterana Alberta Brianti. La testa di serie numero 4 è stata battuta al photofinish dalla tedesca Koelzer 2-6 6-2 7-6. Nel main draw, in ogni caso, c’è Jessica Pieri. La 20enne azzurra, minuta ma dotata di un tennis estremamente intelligente e geometrico, caratterizzato da un gioco in grande anticipo, affronta la giovanissima Waltert al primo turno del tabellone principale.

Domani si inaugura il main draw alle 10:30, su tre campi, dove si giocheranno 7 match di tabellone di singolare e 4 di tabellone di doppio, prima del players’ party che sarà protagonista in serata. Alle 10:30 sul campo centrale esordiranno Pieri e Waltert, prima di Von Deichmann contro l’elvetica Ganz. Sul campo due invece sarà già il turno di Tess Sugnaux.

Sottolineiamo che quest’anno il ChiassOpen sarà presente in maniera capillare sui social network: potete seguire le vicende delle giocatrici del torneo su Facebook seguendo il profilo “Chiasso Open”, su Instagram tramite il profilo “ChiassOpen” ed anche su Twitter affidandosi all’hashtag ufficiale della manifestazione: #CO17.

Risultati torneo di qualificazione:

Katarina Zavatska (1) d. Susan Bandecchi 6-4 6-2

Tess Sugnaux (2) d. Karin Kennel 6-1 6-7 6-2

Lisa Sabino (3) d. Ludmilla Samsonova 6-3 6-3

Romy Koelzer d. Alberta Brianti (4) 2-6 6-2 7-6

Klaartje Liebens (10) d. Katerina Filip 6-1 6-1

Chiara Grimm (6) d. Marina Bassols Ribera 6-4 6-2

Ani Mijacika (7) d. Iva Primorac (14) 6-3 6-2

Elena-Teodora Cadar (8) d. Natasha Piludu (16) 6-2 6-1

Tabellone principale:

Su-Wei Hsieh (1) vs Sherazad Reix

Simona Waltert (WC) vs Jessica Pieri

Aleksandrina Naydenova vs Diana Marcinkevica

Leonie Kung (WC) vs Marie Bouzkova (8)

Lina Gjorcheska (4) vs Cristina Dinu

Laura Schaeder vs Chiara Grimm (Q)

Kathinka Von Deichmann vs Fiona Ganz (WC)

Jesika Maleckova vs Valeria Solovyeva (6)

Jil Teichmann (5) vs Julia Grabher

Tess Sugnaux (Q) vs Elena-Teodora Cadar (Q)

Katarina Zavatska (Q) vs Ylena In-Albon (WC)

Alexandra Cadantu vs Dalma Galfi (3)

Myrtille Georges (7) vs Romy Koelzer (Q)

Rebeka Masarova vs Lisa Sabino (Q)

Ani Mijacika (Q) vs Lenka Jurikova

Klaartje Liebens (Q) vs Tamara Korpatsch (2)

