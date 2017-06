Itf Padova, Ocleppo squalificato. Domani super-martedì

La prima giornata del tabellone principale del Trofeo Città di Padova fa subito rumore. Sia perché hanno raggiunto il main draw Flavio Cipolla, Jason Kubler ed Edoardo Eremin, i tre nomi grossi delle qualificazioni, sia perché il match inaugurale si è chiuso con la squalifica di Julian Ocleppo, uno dei più attesi al Tennis Club Padova. Il 19enne piemontese, figlio di quel Gianni che a fine Anni ‘70 arrivò fra i primi 30 al mondo, ha salutato il torneo a testa bassa nel derby azzurro contro Matteo Viola, espulso dal giudice di sedia sul punteggio di 6-4 3-1 in favore della quinta testa di serie, a causa di un paio di comportamenti oltre le regole. Il primo gli è costato un avvertimento al termine del primo set, quando Viola ha alzato il livello giocando un gran game, lui ha perso il servizio sul 4-5 e ha sfogato la delusione frantumando una racchetta. Il secondo, invece, gli è stato fatale sul 3-1: prima ha conquistato tre palle-break consecutive per riaprire il match, ma le ha mancate tutte e dopo l’errore di diritto che ha rimesso il game in parità si è lasciato scappare qualche parola di troppo all’indirizzo delle tribune. Immediato l’intervento del supervisor, che ha decretato la fine dell’incontro consegnando il secondo turno a Viola, finalista nell’edizione inaugurale del 2016 e tesserato proprio per il Tc Padova. Nell’altro duello di primo turno, invece, vittoria per il gigante torinese Andrea Vavassori, a segno per 6-3 6-2 sulla wild card Giacomo Giunta. Sostenuto a gran voce dal pubblico, il marchigiano dell’accademia del Tc Padova, senza ranking Atp, ha giocato un match generoso, tenendo testa al rivale più del previsto e mostrando anche qualche soluzione interessante. A far la differenza, però, è stata la maggiore esperienza internazionale di Vavassori, numero 594 del mondo.

Prima di lasciar spazio al primo turno dei tabelloni principali di singolare e doppio (che si concluderà con un martedì ricchissimo da ben 16 incontri), il lunedì del Futures da 15mila dollari di montepremi ha pronunciato i verdetti delle qualificazioni. Cinque gli italiani promossi: oltre a Cipolla ed Eremin, che diventeranno due delle mine vaganti del main draw, si sono qualificati anche Corrado Summaria, Luca Prevosto e Marco Miceli. Il primo se la vedrà proprio con Eremin, mentre il secondo sarà il primo avversario (martedì pomeriggio, Campo Centrale) del grande favorito Ruben Ramirez-Hidalgo. Un derby, invece, per Cipolla, che sfiderà il genovese Andrea Basso. Non ci sarà invece Gian Marco Moroni: aveva ricevuto una wild card dalla Federazione Italiana Tennis, ma uno stiramento addominale l’ha obbligato a dare forfait. Al suo posto il lucky loser Adrian Obert. Martedì si parte alle 9.30, su tre campi. L’ingresso sarà sempre gratuito, informazioni al sito www.internazionalicittadipadova.com.

RISULTATI – Singolare. 1° turno: M. Viola (Ita) b. J. Ocleppo (Ita) 6-4 3-1 squalificato, A. Vavassori (Ita) b. G. Giunta (Ita) 6-3 6-2. Doppio. 1° turno: Luz/Zormann (Bra) b. Fanselow/Nolan (Ger/Aus) 6-4 7-5, Banes/Kubler (Aus) b. Flinner/Montresor (Ger/Ita) 6-0 6-1, Jalif/Ribero (Arg) b. Galovic/Vilardo (Cro/Ita) 6-4 3-6 10/8, Leite/Yamacita (Bra) b. De la Bassetiere/Hobart (Fra/Aus) 6-2 7-5, Rosenkranz/Schonenber (Ger) b. Di Maro/Di Maro (Ita) 6-1 6-3.

Qualificazioni. Turno finale: E. Eremin (Ita) b. F. Leonardi (Ita) 6-4 6-2, M. Miceli (Ita) b. A. Guerrieri (Ita) 2-6 7-5 6-3, W. Leite (Bra) b. N. Veldheer (Ned) 6-1 6-4, P. Heller (Ger) b. A. Obert (Ger) 6-2 7-5, F. Cipolla (Ita) b. G. Fonio (Ita) 6-3 6-3, J. Kubler (Aus) b. M. Dellavedova (Aus) 6-3 6-3, C. Summaria (Ita) b. M. Fellin (Ita) 6-1 6-2, L. Prevosto (Ita) b. E. Dalla Valle (Ita) 6-0 6-2.

© riproduzione riservata