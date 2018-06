Sara Cup 2018, completate le qualificazioni: Dragoni beffa Bolla

Vanno in archivio le qualificazioni della Sara Cup 2018. Nella seconda giornata di incontri sui campi di via Annunziata completato il tabellone cadetto del primo Itf Città di Gaetacon le otto sfide che hanno messo in palio altrettanti posti per il main draw. Non riesce una nuova sorpresa al gaetano Luca Paciello (foto in alto) contro Louroi Martinez: lo svizzero, testa di serie numero 5, passa con lo score di 6-2 6-2. Nel tabellone principali anche Cutuli grazie al successo in due set su Procopio ma la sorpresa di giornata arriva con la vittoria di Dragoni: cade al tie-break del terzo, dopo oltre due ore e mezzo di battaglia, il numero 2 del tabellone delle qualificazioni Andrea Bolla. Vicini alle tre ore anche Anselmi e Caparco nonostante il punteggio (3-6 6-2 6-1) con il primo a spuntarla dopo aver giocato la bellezza di 180 punti nell’arco dell’incontro. Qualificazione raggiunta anche per i giovani Narcisi, Arnaboldi e Prevosto, rimonta invece Ceppellini su Coppini dopo aver rimediato un 6-0 nel primo set.

Nel pomeriggio si è inoltre svolto il sorteggio del tabellone principale. Sarà Alessandro Petrone il primo favorito del seeding (qui la sua intervista), subito di fronte alla wild card locale Andrea Paciello: trentadue i giocatori al via con l’obiettivo di raggiungere la finale in programma domenica 1 luglio alle 18:30, ben quattordici le nazioni rappresentate con la pattuglia azzurra a monopolizzare metà del draw. L’appuntamento con i primi turni è dunque per domani, lunedì 25 giugno.

I risultati di domenica 24 giugno

Martinez b. Paciello 6-2 6-2

Cutuli b. Procopio 6-2 6-4

Dragoni b. Bolla 6-2 4-6 7-6(5)

Narcisi b. Borroni 6-2 7-6(8)

Anselmi b. Caparco 3-6 6-2 6-1

Arnaboldi b. Felline 6-1 6-2

Prevosto b. Speziali 6-4 6-3

Ceppellini b. Coppini 0-6 6-3 6-4

© riproduzione riservata