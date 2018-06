Sara Cup 2018: Petrone rimonta Faivre, ok anche Massara e Cutuli

Si è conclusa a sera inoltrata un’altra intensa giornata di incontri alla Sara Cup 2018. Sui campi di via Annunziata sono andati in scena i primi ottavi di finale dell’Itf Città di Gaeta. Pericolo scampato per la testa di serie numero 1 Alessandro Petrone, vittorioso in volata sul francese Faivre per 6-7(4) 6-3 7-5 dopo tre ore e mezza di lotta furiosa e la bellezza di 237 punti giocati. Ha rischiato grosso l’allievo di Pescosolido, rimontando per due volte un break di svantaggio: dal 3-3, poi, si è seguita la rotazione dei servizi sino al 6-5, quando Faivre è incappato in ben quattro doppi falli mancando anche una palla per allungare al tie-break.

Negli altri incontri da segnalare l’eliminazione del numero 5 del seeding, lo svedese Mridha, ritiratosi per problemi fisici dopo aver perso il primo set contro Kivattsev (6-3). Il russo se la vedrà venerdì contro Mirko Cutuli: partito dalle qualificazioni il tennista italiano ha messo in riga anche Goldsteiner dominando dopo aver ceduto la prima frazione: 4-6 6-1 6-2 il risultato finale. Precedentemente, ad aprire il programma sul campo 3, è stata la vittoria di Antonio Massara su Leite con lo score di 4-6 6-4 7-6(3) con tanti per rimpianti per il brasiliano, che ha anche servito per il match sul 5-4. Per la testa di serie numero 8 sarà sfida proprio contro Petrone.

Per quanto riguarda il tabellone di doppio, termina l’avventura dei fratelli Paciello sconfitti da Licciardi e Portaluri per 6-2 6-3, in semifinale anche Leite e Summaria grazie al 6-1 6-3 su Caparco e Procopio. Nella giornata di giovedì 28 giugno, a partire dalle 13.00, in scena la seconda tranche di ottavi di finale: tra i protagonisti Calvano e Zeppieri, freschi dei primi punti Atp, opposti rispettivamente a Paz e Prevosto. Per il doppio, invece, sarà la volta delle due semifinali.

Risultati mercoledì 27 giugno

Kivattsev b. (5) Mridha 6-3 rit.

(1) Petrone b. Faivre 6-7(4) 6-3 7-5

(8) Massara b. Leite 4-6 6-4 7-6(3)

(Q) Cutuli b. Goldsteiner 4-6 6-1 6-2

Doppio

Licciardi/Portaluri b. Paciello/Paciello 6-2 6-3

(1) Leite/Summaria b. Caparco/Procopio 6-1 6-3

© riproduzione riservata