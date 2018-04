Tre volte consecutive campione nella categoria over 40, Andrea Caldarelli torna sui campi del circolo All Round a caccia della sua prima vittoria over 45. Nella giornata odierna ha offerto una prestazione sontuosa lasciando appena due game all’avversario, il toscano Pier Giorgio Cecchi. Combattente nato, Caldarelli ha saputo sfruttare molto le variazioni, piazzando il colpo vincente al momento opportuno. “Ogni anno è un piacere tornare qui”, ha dichiarato al termine del match, “i campi sono ottimi e l’organizzazione è strepitosa. Dopo tre successi consecutivi fra gli over 40 ho deciso di tentare questa nuova avventura. Oggi ho giocato bene, spero di riuscire a fare meglio nella finale di domani”. Andrea Caldarelli non è solo un ottimo giocatore ma anche un grande maestro: “Quando si lavora con i più piccoli occorre stare attenti a molti aspetti. Dobbiamo essere bravi a trasmettere ai ragazzi la passione per questo sport e renderli pronti ad affrontare non tanto le vittorie quanto le sconfitte. Educazione e rispetto sono sempre al primo posto”.

