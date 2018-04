Una vera e propria habitué del circuito ITF Senior Tour. Gastone Cifani ha esordito col botto al IX Torneo Internazionale di Roma – All Round asfaltando il tedesco Anton Klima col punteggio finale di 6-0 6-1. Una vita immersa nello sport tra tennis e arti marziali come lui ci stesso ci racconta ai nostri microfoni. “All’età di 27 anni mi segnai al circolo e cominciai a giocare. Mi ritengo un perfezionista ed un grande agonista. Rimango dell’idea che ogni colpo sia una lezione per quello dopo. Queste qualità le ho acquisite anche grazie alle arti marziali, disciplina in cui ho vinto i campionati europei con la nazionale a quasi 40 anni. Lo sport ha rappresentato gran parte della mia vita, specialmente ora che sono pensionato. In passato ho sempre cercato di lavorare non oltre le 14:00 proprio per questo motivo”.

“Questa settimana mi sento più in forma rispetto agli altri anni. Mi piace l’atmosfera e apprezzo l’organizzazione del circolo – continua Cifani – ed è sempre un piacere essere presente“. In passato Cifani ha conquistato un titolo nella categoria over 65 e la voglia di ripetersi ancora non manca. “Oddio, i ricordi sono svaniti. Vinsi per ritiro? Pensa che mi ero dimenticato. Quando sto bene sbaglio poco e sono molto più concentrato. La passione è la prima molla che esista. Ora affronterà la testa di serie numero 2, un danese molto forte. Ma mai dire mai…”.

