L’over 50 Gianluca Micarelli supera con un doppio 6-4 Gino Danilo Grilli e strappa il pass per la finale di domani dove affronterà la testa di serie n.1 Valerio Catini. Il match, iniziato outdoor e terminato al coperto a causa della pioggia, ha offerto emozioni e spunti tecnico-tattici davvero notevoli. “Indoor non avevo mai giocato”, ha dichiarato Micarelli al termine dell’incontro, “per questo motivo non è stato affatto semplice”. La partita è stata molto intensa dal punto di vista emotivo. “Il risultato non dice tutta la verità. Gino lo conosco bene, sapevo sarebbe stata dura. I break hanno fatto la differenza. Per domani sono carico, sarà una finale estremamente complicata”. Dopo molti anni Micarelli è da poco tornato a fare attività agonistica. “Per me è la seconda volta qui all’All Round e sono soddisfatto del mio torneo. Aver estromesso due teste di serie come Lanzarotta e Grilli è un motivo di grande soddisfazione. Sto giocando anche il Circuito Città di Roma e vorrei disputare tornei Open”.

