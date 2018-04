IX Torneo Internazionale All Round, Lucian Vespan: “Dal circuito pro a Roma per il papà” (VIDEO)

Un tuffo nel passato per accontentare papà Vasile. Lucian Vespan è tornato a giocare e a vincere nel circuito ITF Senior a distanza di 6 anni dall’ultimo titolo. Papà e figlio iscritti entrambi nel tabellone del IX Torneo Internazionale di Roma – All Round per passione. Una sconfitta e una vittoria, rispettivamente nelle categorie over 50 e 70, ed una passione infinita che li lega. “Sono qui per volere di mio papà – confessa Lucian -. Sono nato in Romania in un paesino al confine con la Moldavia ma oramai considero l’Italia la mia seconda casa”. Ad inizio anni ’90 Lucian ha tentato di sfondare nel mondo professionistico raggiungendo anche l’800esima posizione del ranking ATP. Dopodiché per impedimenti vari ha deposto le armi e si è dedicato all’insegnamento nelle scuole tennis e agli studi universitari. “Ho girato molto in Italia per tornei Futures e satelliti ma in realtà la mia avventura pro non è mai cominciata. Ho preferito concentrarmi su altro. Ho conseguito una laurea in matematica, altra mia grande passione”. Papà Vasile è stato eliminato dalla kermesse, il figlio Lucian ha invece scherzato il proprio avversario a suon di rovesci ad una mano sontuosi. Se accompagnato dagli stimoli giusti, c’è da scommettere che avremo modo di ammirarlo sino alle fasi conclusive del torneo.

