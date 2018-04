IX Torneo Internazionale All Round, Mauro Mosconi: “Speriamo di giocare altri dieci anni” (VIDEO)

Settantasei anni, una carriera da giornalista alle spalle e tanta voglia di divertirsi ancora a lungo sul campo da tennis. Mauro Mosconi, in gara nella categoria over 75 del IX Torneo Internazionale di Roma sui campi in terra rossa del circolo capitolino All Round, commenta la vittoria contro Sergio Marinacci:

“Sergio è un amico, conosco bene i suoi pregi e i suoi limiti. Gli anni passano, ma il fatto che noi siamo ancora qui alla nostra età in pantaloncini è sempre una bella cosa. Speriamo di andare avanti così almeno altri dieci anni”.

Tanti grandi risultati a livello Senior, ma per Mauro il tennis rimane un grande divertimento: “Pratico questo sport per divertimento nel tempo libero, così da frequentare un circolo e stare con amici. Fino adesso, credo proprio di non potermi lamentare”.

