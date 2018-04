IX Torneo Internazionale All Round, Paolo Poggianti: “Tennis? Meno duro della Boxe Francese” (VIDEO)

Non delude le attese Paolo Poggianti, testa di serie numero 1 nella categoria over 45 del IX Torneo Internazionale di Roma, di scena sui campi in terra rossa del circolo capitolino All Round. Lo spezzino classe ’69, all’esordio nel tabellone del quale recita il ruolo di favorito, batte Giovanni Mancuso con il punteggio di 6-0 6-4 e vola in semifinale:

“Mi ritengo soddisfatto della vittoria odierna – ammette Poggianti –, sono la testa di serie numero 1 ma credo ci siano in gara giocatori più forti di me. Sarà dura arrivare in fondo, vedremo”.

A differenza di tanti altri giocatori che frequentano l’ITF Seniors Circuit, il tesserato del CT La Spezia ha un’altra carriera sportiva alle spalle: “Ho sempre praticato la Boxe Francese, o Savate, infatti sono un giocatore fisicamente solido. Nel tennis mi diverto, è uno sport molto meno duro: quando perdo posso uscire dal campo con il sorriso, mentre dopo una sconfitta sul ring spesso uscivo tutto sfasciato (ride, ndr)”.

© riproduzione riservata