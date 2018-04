IX Torneo Internazionale All Round, Silvano Santi: “Tornei diversi in base al Paese ospitante” (VIDEO)

Esordio sul velluto per Silvano Santi nel IX Torneo Internazionale di Roma. Al circolo capitolino All Round la testa di serie numero 4 della categoria over 70 non concede neppure un game a Marco Moroni in 36 minuti di gioco e conquista un posto in semifinale. Di fronte ci sarà Riccardo Martucci o Antonio Claudi, numero 1 del seeding nonché campione in carica:

“Contro Moroni ho avuto ottime sensazioni su un campo appesantito – dichiara Santi – dalla pioggia di ieri. Ho perso in entrambi i precedenti contro Claudi, non per niente è tra i migliori giocatori al mondo. Ce la metterò tutta”.

Poi una riflessione sull’ITF Seniors Circuit: “Ho giocato in molti Paesi trovando differenze di organizzazione in base al posto in cui mi trovavo, dalla presenza dell’arbitro di sedia alla pubblicazione degli orari di gioco. L’ideale sarebbe avere a disposizione il calendario completo del torneo con giorni e orari dei match…”.

