Presentazione IX Torneo Internazionale di Roma – All Round 

È il quarto anno consecutivo che l’All Round accoglie all’interno della propria struttura una manifestazione ITF Senior, da tre stagioni a questa parte di grado 2. Il IX Torneo Internazionale di Roma, organizzato nel dettaglio come un vero e proprio evento ATP, aprirà le danze sabato 7 aprile, a partire dalle ore 10:00, e chiuderà i battenti il 14 aprile in una settimana all’insegna del tennis vintage e del grande divertimento.

La kermesse presenta nove categorie maschili suddivise per fasce di età che spaziano dagli over 35 sino agli over 75 più due gironi femminili over 50. Il consueto appuntamento capitolino del circuito ITF Senior si disputerà presso il rinomato circolo sportivo All Round, ubicato nel quartiere Eur Mostacciano, sotto l’occhio attento del direttore tecnico Claudio Panatta e del direttore del torneo Simone Mingoli: “Abbiamo chiuso un accordo con Adidas – annuncia entusiasta Mingoli – Abbiamo 140 iscritti e questo attesta la bontà degli sforzi che stiamo facendo in questi anni. Siamo sempre fieri ed onorati di poter ospitare una competizione di questo tipo e cerchiamo di fare di tutto per far rendere al meglio l’esperienza di gioco sia a chi va in campo e a chi assiste. L’obiettivo è quello di legare indissolubilmente il nome di questo circolo sportivo al tennis”.

La superficie, come da tradizione, sarà la terra rossa. L’All Round metterà a disposizione degli atleti 5 campi totali in terra battuta di cui uno, il centrale, con una tribuna ampia e confortevole immersa in un’oasi di pace e di verde. Figureranno ai nastri di partenza nei tabelloni principali ben 144 iscritti e tennisti senior provenienti da ogni angolo del pianeta: Norvegia, Messico, Stati Uniti, Malta, Francia, Russia, Grecia, Germania, Austria, Israele, Nuova Zelanda, Romania, Danimarca, Argentina più ovviamente i migliori giocatori over nostrani. L’appuntamento è fissato a sabato 7 aprile con 23 incontri maschili in programma.

