Folta presenza di giocatori stranieri nel IX Torneo Internazionale di Roma, di scena al circolo capitolino All Round. Per la seconda volta in carriera, ecco da Malta John Mifsud, in gara nella categoria Over 60: “Questo torneo mi piace, è bellissimo. Si gioca in un gran bell’ambiente. A Malta sono abituato a giocare su superfici rapide, è molto diverso rispetto a quando scendo in campo sulla terra battuta”.

