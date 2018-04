Buona la prima per Ettore Palma nel IX Torneo Internazionale di Roma, al via sui campi in terra rossa del circolo All Round. Il presidente del comitato organizzatore del Circuito Città di Roma elimina Marco Villa con il punteggio di 6-2 6-4 e vola agli ottavi di finale del tabellone Over 55, in cui affronterà il vincente del match tra Giuseppe Bellinghieri e Corrado Bianchi: “Questo torneo è cresciuto tantissimo, faccio i complimenti a Claudio Panatta, Elisabetta Pulerà e Simone Mingoli per il lavoro svolto. Quest’anno il Circuito Città di Roma, che comprende il torneo in corso, compie 30 anni: ci saranno anche due tappe fuori la capitale e in totale contiamo di arrivare a circa 4.000 partecipanti”.

