Tennis, All Round ITF Senior: prima giornata senza sorprese

La prima giornata del IX Torneo Internazionale di Roma , appuntamento dell’ITF Seniors Circuit, va in archivio. Sotto uno splendido sole primaverile, appassionati e frequentanti abituali del circolo All Round hanno assistito a ben venti incontri in cui non sono mancati spettacolo e voglia di vincere.

IL PUNTO DEL DIRETTORE – Presente, come ogni anno, il direttore responsabile Simone Mingoli : “Abbiamo intrapreso un percorso importante. La prima volta che lo organizzammo il torneo era Grade 3; abbiamo trovato un modello di riferimento che ci rendesse soddisfatti ed è diventato Grade 2. I giocatori ritengono i giorni qui al circolo All Round un’esperienza bella e godibile. Il nostro obiettivo è rendere primario il tennis per tutto il centro sportivo”.

ETTORE PALMA: “LIVELLO ALTISSIMO, COMPLIMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE” – Buona la prima per Ettore Palma, presidente del comitato organizzatore del Circuito Città di Roma, che nella categoria over 55 ha superato Marco Villa con il punteggio di 6-2 6-4: “Sono contento di essere di nuovo qui. Il torneo è cresciuto moltissimo e per questo faccio i complimenti a Claudio Panatta, Elisabetta Pulerà e Simone Mingoli. Quest’anno il Circuito Città di Roma, che comprende il torneo in corso, compie 30 anni. Ci saranno anche due tappe lontano dalla capitale e contiamo di arrivare a circa 4000 partecipanti”.

I MATCH – Nella giornata odierna si sono disputati incontri maschili validi per le categorie over 50, 55, 60, 65 e 70. Nessun problema per la testa di serie n.3, Gino Danilo Grilli, che ha superato Arnaldo Giudice con il punteggio di 6-3 6-1 e per Alessandro Passali (numero 4 del seeding), che ha lasciato appena tre game a Nicola Andracchio. Spettacolo sul campo n.4, dove nel primo match di giornata Luca Galli ha superato in rimonta Stefano Billi (4-6 7-5 6-1) dimostrando di avere un tennis allo stesso tempo efficace e divertente. Spazio, come sempre, ad alcuni giocatori stranieri: il tedesco Marc Bientzle ha sconfitto con un netto 6-4 6-0 Giorgio Bartolucci mentre un altro tedesco, Martin Strey, si è dovuto arrendere a Marco Sermoneta (6-1 6-2). Successi agevoli anche per Ettore Palma, Federico Bertino e Claudio Marco Cocola.

