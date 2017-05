A luglio torna la Nation Cup – Lampo Trophy

Tre in uno: quest’anno i campi dell’Olimpica Tennis Rezzato (provincia di Brescia) saranno teatro di ben tre appuntamenti di livello internazionale da luglio a settembre. E se il primo, la Nation Cup – Lampo Trophy, è ormai giunto all’edizione numero 16, c’è un evento che torna in Italia dopo sei anni, ossia il Nation Challenge by Head (in sostanza, un girone degli Europei femminili under 12) e un altro che è all’esordio assoluto: il ‘Town of Rezzato Trophy’, tappa del Senior Tour che vedrà coinvolti giocatori dagli Over 35 agli Over 75. Sugli otto campi in terra battuta del circolo di Rezzato, dunque, si partirà dal 10-15 luglio con la Nation Cup – Lampo Trophy, la prova riservata agli under 12 che nel corso degli anni ha visto passare campioni del calibro di Andy Murray (attuale numero 1 del mondo) e Alexander Zverev, recente vincitore a Roma, stella della NextGen e protagonista nell’under 12 a Montichiari e Rodengo Saiano nel 2009. La formula della manifestazione è sempre la stessa, dunque due gironi da quattro squadre, con semifinali e finali a completare la settimana. In campo, tanto nel maschile quanto nel femminile, Italia, Belgio, Israele, Messico, Serbia, Slovenia, Sudafrica e Ungheria. Otto nazioni, una cinquantina dei migliori talenti under 12 del mondo, per quello che è da considerare come il più importante evento internazionale a squadre su suolo italiano. Da segnalare il ritorno del Messico, la conferma del Sudafrica e soprattutto la novità Serbia, Paese tennisticamente molto evoluto, soprattutto grazie al suo campione da 12 Slam: Novak Djokovic.

Dal 26 al 30 luglio, invece, spazio alla Nation Challenge by Head (gli Europei femminili under 12), che vedrà in scena Austria, Bosnia, Croazia, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Slovenia. Mentre i maschi saranno impegnati in Francia, in Costa Azzurra, la prova femminile torna in Italia dopo sei anni, con l’ultima edizione che si giocò nel 2011. “Questo ritorno – spiega Gianni Capacchietti, ideatore e direttore degli eventi – mi rende particolarmente felice perché l’appuntamento di Tennis Europe è nato proprio prendendo spunto dalla Nation Cup – Lampo Trophy: sarà interessante vedere nel giro di venti giorni così tanti talenti alternarsi sui campi che ci ospitano. Nella speranza di vedere qualche futuro campione, come già capitato in passato. Mi fa piacere inoltre la conferma della sede: l’Olimpica Rezzato è luogo ideale per appuntamenti come questi. I quattro campi coperti garantiscono lo svolgimento dei match anche in caso di pioggia, una garanzia che pochi circoli possono dare in estate”. Infine, i veterani, con il Town of Rezzato Trophy, tappa del Senior Tour che si svolgerà dal 27 agosto al 3 settembre. Con giocatori provenienti da tutta Europa che si sfideranno nei vari tabelloni: dagli Over 35 che hanno appena smesso i panni degli agonisti puri, agli Over 75 che rappresentano un esempio per chiunque voglia fare sport in età più avanzata.

© riproduzione riservata