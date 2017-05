Circolo Tennis di Maglie, Benedetta Sensi e Federico Bondioli vincono il Trofeo Maglio under12

Con le vittorie nei singolari di Benedetta Sensi e Federico Bondioli si è chiusa presso il Circolo Tennis di Maglie la sedicesima edizione del Torneo Internazionale Under 12 – Trofeo Maglio, tappa meridionale del Tennis Europe Junior Tour, circuito tennistico che impegna giovani tennisti europei per le categorie under 12, 14 e 16.

Per il doppio, le finali sono state vinte dalle coppie Federico Bondioli con Carlo Alberto Caniato e Benedetta Sensi con Federica Urgesi.

Le finali di singolare sono state caratterizzate dalla presenza di un fastidioso vento di tramontana, ma ciò non ha impedito ai giovani tennisti di esprimere in campo le loro qualità, offrendo al numeroso pubblico sugli spalti di assistere a incontri veramente interessanti.

Nel primo incontro la Sensi (CT New Magnolie di Roma) ha sfidato l’altra finalista, Gaia Parravicini (AT Cesano Maderno, Milano), superandola al terzo set per 4-6 6-2 6-4. In campo molto equilibrio e determinazione ma, alla fine, determinante è stata l’esperienza e la superiorità fisica della Sensi.

Molto equilibrata è stato anche l’altra finale con Federico Bondioli (CT “Dario Zavaglia” di Ravenna) che ha superato, anche lui al terzo set, Carlo Alberto Caniato (CVS Ferrara), per 6-4 6-7 6-1. I due ragazzi, già compagni nella finale di doppio, hanno giocato un incontro con scambi molto intensi tanto che Bondioli ha dovuto sostituire la racchetta nel terzo set per rottura delle corde.

Per il doppio, la coppia Sensi/Urgesi ha superato la coppia Giulia Dal Pozzo e Valentina Trevisan, per 6-3 6-2, e la coppia Bondioli/Caniato ha superato la coppia Nosei/Romano per 4-6 7-5 10-7.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del direttivo del Circolo Tennis di Maglie, con il presidente Carlo De Iaco e il direttore del torneo Antonio Baglivo, assieme ai direttivi regionale e provinciale della FIT, con i presidenti Francesco Mantegazza ed Elio Pagliara, oltre alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione della città e dello sponsor del Trofeo Maglio Arte Dolciaria.

Nel suo saluto ai vincitori il presidente De Iaco ha voluto ringraziare principalmente i genitori e i tecnici accompagnatori dei ragazzi per la loro opera di formazione, sia personale che sportiva, nella quale i risultati si sono visti in questo torneo.

Il presidente regionale Mantegazza ha espresso parole di riconoscimento per lo storico circolo magliese, grazie al quale il tennis viene sempre portato alla ribalta nelle cronache grazie all’organizzazione di eventi internazionali come questi e grazie anche ai successi sportivi del CT Maglie.

Per il direttore del torneo, Antonio Baglivo: “Ad ogni edizione il Torneo Internazionale il livello dei partecipanti puntualmente cresce e, quest’anno lo si è visto in campo con ragazze e ragazzi che hanno espresso, in queste finali, il loro già precoce talento, come i tanti campioni di oggi che sono passati agli esordi da questo torneo sui nostri campi. Fra tutti Alessandro Giannessi, vincitore della prima edizione e oggi nella squadra nazionale di coppa Davis, di Quinzi, Napolitano e i nostri Portaluri, Crepaldi e Garzelli. Soddisfatto anche per le prestazioni delle nostre Nadin Barbarossa ed Emma Quarta, semifinaliste nel doppio nonostante i problemi fisici della Quarta. Un ringraziamento particolare – conclude Baglivo – è doverosamente rivolto allo sponsor del Trofeo Maglio Cioccolato Italiano che, in questi anni, è stato sempre vicino al settore giovanile”.

© riproduzione riservata