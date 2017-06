Pigato-Rocchetti e Nardi-Neumayer le finali a Crema

Meglio di così, alla tredicesima edizione del Trofeo Città di Crema, non poteva proprio andare. Dopo sette giorni di gare, i campi in terra battuta di via Del Fante si preparano ad accogliere le due finali più attese alla vigilia, con le prime teste di serie di entrambi i tabelloni opposte ai due italiani più promettenti. E visto che nel femminile la prima testa di serie è la marchigiana Sofia Rocchetti, vuol dire che l’evento under 16 di Tennis Europe del Tc Crema tornerà ad avere almeno una vincitrice italiana, come a livello femminile era successo soltanto nella prima edizione nel lontano 2005. 12 anni fa vinse Giulia Lanteri, stavolta il nome della campionessa uscirà dal duello fra la Rocchetti e la quattordicenne Lisa Pigato, pronta a riscattare la finale persa nel 2016. Allora la bergamasca di base a Milano era stata la grande sorpresa del torneo, mentre stavolta è una conferma, costruita con quattro vittorie convincenti in quattro giorni. Le è sfuggito solamente il primo set dei quarti di finale, mentre in semifinale ha lasciato appena cinque giochi alla coetanea Asia Serafini, confermandosi qualche passo avanti nel lungo percorso da compiere per arrivare in futuro nel tennis che conta. Un discorso simile a quello emerso nell’altra semifinale, vinta per 6-2 6-3 da Sofia Rocchetti contro la croata Katarina Duic Plumtree: sulla carta doveva esserci partita, invece la tennista dell’Est ha commesso una valanga di doppi falli e l’italiana è stata bravissima ad approfittarne, conquistando la sua seconda finale fra le under 16.

Da due semifinali senza troppa storia, a due che invece sono state combattute fino all’ultimo punto, per regalare la finale all’austriaco Lukas Neumayer e al marchigiano Luca Nardi, che come la Pigato potrebbe ancora gareggiare fra gli under 14 (entrambi sono nati nel 2003), ma è già competitivo anche a livelli superiori. La conferma è arrivata nel 6-3 3-6 6-3 imposto alla sorpresa del torneo Niklas Rohrer, mancino austriaco dal tennis brillante, capace di tenere in piedi un incontro che sul 6-3 3-1 in favore del pesarese sembrava già terminato. Invece il baby di Vienna ha vinto a sorpresa sei giochi di fila e si è meritato il set decisivo, sfiorando una seconda rimonta quando da 2-5 nel terzo ha recuperato fino a guadagnarsi una palla del 4-5. Ma Nardi l’ha cancellata e poi ha chiuso i conti, conquistando la sua prima finale fra gli under 16. A contendergli il titolo, come accennato, ci sarà Neumayer, anche se c’è mancato veramente un soffio per un derby anche nella finale maschile, visto che l’austriaco ha rischiato grosso contro il perugino Francesco Passaro. Dopo aver perso il primo set per 7-5, l’azzurro ha messo il turbo: ha vinto per 6-1 il secondo ed è volato sul 3-1 nel terzo, e poi anche sul 4-2 nel successivo tie-break. Ma non c’è stato nulla da fare: Neumayer non ha più sbagliato, lui ha commesso qualche errore di troppo e non ha più vinto nemmeno un punto, arrendendosi con il punteggio di 7-5 1-6 7-6. Sabato a Crema si parte alle 13 con la finale femminile Pigato-Rocchetti, impegnate (in coppia) anche nella finale del doppio, che terminerà nella serata di venerdì. Non prima delle 15, invece, Nardi-Neumayer (ingresso sempre gratuito).

RISULTATI

Singolare maschile. Semifinali: Neumayer (Aut) b. Passaro 7-5 1-6 7-6, Nardi b. Rohrer (Aut) 6-3 3-6 6-3.

Singolare femminile. Semifinali: Rocchetti b. Plumtree (Cro) 6-2 6-3, Pigato b. Serafini 6-3 6-2.

© riproduzione riservata