Sbarca in Italia il Discovery Open official qualifying

Dal 23 dicembre arriva In Italia il “Discovery Open Official Qualifying”, il torneo riservato alle categorie under 12, 14 e 16 che si svolge in Europa ormai da undici anni. Per i giovani talenti del nostro tennis questa serie di tornei rappresenta una grande opportunità. Sono state definite le quattro sedi italiane che hanno abbracciato il progetto lanciato dall’Academy di tennis più grande del mondo fondata da Nick Bollettieri e gestita da IMG. Lo storico coach americano, che in carriera ha cresciuto e allenato dieci numeri 1 del mondo, ha creato questo tour di competizioni per reclutare talenti, e ora ha deciso di puntare anche sull’Italia con l’obbiettivo di cercare e trovare giovani promesse sul nostro territorio.

Saranno Cuneo (Piemonte), Giussano (Lombardia), Arezzo (Toscana) e Roma le quattro città che dal 23 dicembre all’11 marzo ospiteranno i tornei. I vincitori di ogni singola tappa italiana si qualificano poi per il Master finale che vedrà in campo tutti i vincitori delle varie tappe mondiali, il torneo finale si svolgerà proprio presso la IMG Academy di Bradenton, in Florida, dall’8 al 10 giugno 2018. Inoltre i finalisti di ogni tappa riceveranno in premio un voucher da usare nelle strutture IMG, anche al circolo organizzatore delle tappe italiane verrà dato un voucher da utilizzare in IMG (pari a una settimana di allenamento), che potrà destinare a uno dei suoi allievi.

Calendario “Discovery Open Official Qualifying”:

– 23 dicembre-7 gennaio: CT Cuneo (Piemonte) – Nome torneo: “IMG Academy Discovery – Prima tappa Champions Bowl”; categorie U16/U14/U12 femminile e maschile.

– 27 dicembre-6 gennaio: CT Giussano (Lombardia) – Nome torneo: “Saranno Famosi – Discovery IMG Academy”; categorie U16/U14/U12 femminile e maschile.

– 11 gennaio-21 gennaio: CT Giotto (Arezzo, Toscana) – Nome torneo: “Discovery Open Event”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

– 10-11 marzo: Foro Italico (Roma) – Nome torneo: “Circuito Giovanile Week End Cisalfa”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

– 8 giugno-10 giugno: Bradenton (Florida, Stati Uniti) – Nome torneo: “IMG Discovery Open”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

