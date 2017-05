Tennis Europe Pavia under 14: pioggia padrona, slittano i match di primo turno

È la pioggia la prima vera protagonista del torneo Tennis Europe under 14 maschile e femminile presso il T.C. Pavia, dove oggi si sono completati i match di qualificazione, slittati di un giorno a causa del maltempo che nel fine settimana ha funestato il circolo pavese.

Questa mattina verso mezzogiorno, con un occhio al cielo e uno ai campi, si è potuto riprendere a giocare regolarmente e finalmente si è potuto delineare il tabellone principale del torneo.

Per quanto riguarda il tabellone femminile si sono guadagnate l’accesso al main draw le azzurrine Gloria Contrino, Fabrizia Cambria (classe 2004), Camilla Gennaro, Benedetta Rosi, Andrea Maria Artimedi, oltre alle russe Arina Suchkova e la sua più giovane compatriota Maria Nikitina (classe 2004); completa la rosa delle 32 under 14 la polacca di origini italiane Giulia Barberini. Nel maschile raggiungono l’obiettivo gli italiani Filippo Morroni, Andrea Libre, Lorenzo Conti, Gabriele Datei, il tredicenne Peter Buldorini e la wild card Tommaso Bonazzi; anche l’irlandese classe 2004 Arthur O’Sullivan e il francese Paul Gotarda conquistano un posto nel tabellone principale.

Sentiamo le parole del direttore del torneo Fernando Cavalleri sulla delicata gestione di situazioni come questa: “ Sono stati bravissimi i nostri uomini dello staff, in particolar modo i ragazzi della manutenzione che da due giorni lavorano dalle 5.30 del mattino per sistemare i campi. Loro sono stati fondamentali nella giornata di oggi. Stamattina alle 8 eravamo pronti per cominciare ma è venuto giù un acquazzone di quasi due ore e hanno dovuto ricominciare tutto d’accapo. Siamo stati molto sfortunati col maltempo, però siamo riusciti comunque a chiudere le qualificazioni, domani cominciamo coi primi turni quindi siamo ancora in pari coi tempi. I ragazzi sono stati tranquilli, hanno giocato a calcio, a ping pong, loro non se ne sono resi conto più di tanto, anzi diciamo che forse sono stati anche contenti di stare a casa da scuola un giorno in più! Il problema in questi casi è riuscire a gestire 60 genitori che hanno le loro richieste e le loro esigenze, purtroppo quando piove così tanto i problemi ci sono in qualsiasi torneo, di qualsiasi livello. Confidiamo che ci sia il sole nei prossimi giorni!”

L’appuntamento è per domani martedì 9 maggio a partire dalle ore 8.30 con il debutto dei match di primo turno maschili e femminili. L’inizio dei tabelloni di doppio è invece previsto per mercoledì 10 maggio.

