Trofeo Bonfiglio, day 1 da 64 match e tabelloni sorteggiati

Un sole già estivo contrapposto a un vento piuttosto freddo ha aperto la 58ª edizione del Trofeo Bonfiglio. Prima giornata caratterizzata da 64 match – tutti in campo i primi turni delle qualificazioni – e dal sorteggio dei due tabelloni principali. Così ora è ufficiale, la lucchese Tatiana Pieri è entrata di diritto nel main draw, unica azzurra tra maschile e femminile a non aver bisogno di wild card (come gli altri 14 azzurri in griglia) né del passaggio dai tabelloni cadetti. La toscana classe 1999 affronterà al 1° turno la giapponese Mai Hontama, n.10 del seeding, e si può dire certamente più soddisfatta rispetto ad altre due delle azzurre più attese. Vale a dire la valtellinese Federica Rossi, che sarà opposta alla statunitense Taylor Johnson, n.12 del ranking mondiale under 18, e la trentina Monica Cappelletti, che si troverà di fronte la favorita n.2 della vigilia, la russa Amina Anshba (n.8 ITF). Sorteggio decisamente più agevole invece per la palermitana Federica Bilardo, che attende una qualificata, e per Elisabetta Cocciaretto, marchigiana tutto pepe pronta a sfidare la statunitense Subhash. Tra i maschi è solo l’altoatesino Jannik Sinner a incocciare un Top 10, vale a dire l’israeliano Yshai Oliel. Nessuna testa di serie invece all’esordio per Lorenzo Musetti, Francesco Forti, Alberto Fossati e Mattia Frinzi.

Oltre al sorteggio, prima giornata plasmata attorno ai match di 1° turno del tabellone di qualificazione e ai fratelli d’arte. Tra campo 9 e campo 10 del Tc Milano Alberto Bonacossa si sono infatti avvicendati – con sorti alterne – il greco Petros Tsitsipas, fratello di Stefanos (vincitore dello scorso anno), e Brian Bencic, fratello di Belinda, campionessa in via Arimondi nel 2013. Per Tsitsipas, completino identico a quello sfoggiato dal fratello nel Tour Atp e rovescio a una mano molto più leggero, è arrivata una sconfitta per mano del lombardo Mattia Bellucci (6-3 6-0). Per lo svizzero, che ha mostrato pregi e difetti comuni alla sorella (ottimo tennis ma atteggiamento ancora da maturare), successo per 6-2 7-6 sulla wild card di casa Alberto Giuliani. Nel tardo pomeriggio è stato poi il mancino di Latina Giulio Zeppieri a concretizzare l’unico “upset” di giornata battendo con un doppio 6-2 la testa di serie n.5 Juan Alejandro Hernandez Serrano (Messico). Sul finire del programma promossi anche il romano Gian Marco Ortenzi, 7-5 7-6 sul coreano Sung, e il molisano Federico Iannaccone, 6-1 6-4 al cinese Mo. Domenica si comincia alle 9 con il doppio turno che porterà 16 atleti, 8 ragazzi e 8 ragazze, nei main draw. Tra di loro, favoritissima per un pass verso il tabellone femminile, c’è Xiyu Wang, n.20 delle classifiche mondiali, non iscritta al torneo ed entrata in gara grazie a una wild card residua a disposizione dell’organizzazione. Sabato la cinese ha battuto l’azzurra Frangella per 6-0 6-1 e ora sfida la svizzera Fiona Ganz. L’obiettivo è raggiungere – curiosità – la sua connazionale e quasi omonima Xin Yu Wang, di un solo posto davanti a lei nel ranking mondiale, e rinfoltire il plotone asiatico che promette di caratterizzare l’edizione 2017 degli Internazionali d’Italia Juniores.

I RISULTATI DI GIORNATA

Qualificazioni: tabellone maschile, primo turno

M.A. Bellalouna (TUN) [2] b. A. Hoyos Franco (COL) 6-2 6-0, B. Kozlov (USA) b. F. Liucci (ITA) 6-1 6-4, H. Naw (SYR) b. M. Mazza (ITA) [WC] 7-6(2) 6-3, A. Liaonenka (BLR) b. D. Petreni (ITA) 7-6(6) 6-7(6) 6-2, A. Rozanov (GBR) b. E. Cerere (ITA) 7-5 3-6 7-5, G. Soares Klier Junior (BRA) [10] b. L. Battista (ITA) 6-3 6-3, F. Speziali (ITA) [WC] b. S.Y. Han (KOR) [16] 1-6 6-3 3-1 rit., M. Broville (FRA) [1] b. L. Chiari (ITA) 6-2 6-1, M. Bellucci (ITA) b. P. Tsitsipas (GRE) 6-3 6-0, L. Greif (USA) [3, WC] b. A. Popyrin (AUS) 6-3 6-4, M. Alves (BRA) [15] b. A. De Bernardis (ITA) 6-3 6-4, B. Bencic (SUI) b. A. Giuliani (ITA) [WC] 6-2 7-6(7), R. Goetz (USA) b. M. Brambati (ITA) 6-0 6-0, M. Pucinelli De Almeida (BRA) [14] b. A. Bordone (ITA) 6-4 6-2, G. Bellezza (ITA) b. L. Bierbaum (GER) [WC] 1-6 6-3 7-6(2), C. Lopez Montagud (ESP) [4] b. L. Rottoli (ITA) 6-4 2-6 6-2, B. Pavel (ROU) [8] b. A. Savoldi (ITA) 6-0 6-2, A. Nefve (USA) b. M. Materi (ITA) 6-2 6-2, T. Descarrega (ARG) b. N. Inserra (ITA) [WC] 6-3 6-4, C. Ferguson (AUS) b. A. Casati (ITA) [WC] 6-2 6-2, I. Gimenez (BRA) b. M. Zappoli (ITA) 6-1 6-0, J. De Jong (NED) [7] b. A. Morolli (ITA) [WC] 6-1 6-1, G. Zeppieri (ITA) b. J.A. Hernandez Serrano (MEX) [5] 6-2 6-2, S. Montsi (RSA) [11] b. E. Zanada (ITA) 7-5 6-4, S. Sridhar (USA) [12] b. C. Oliveira (BRA) 7-5 6-1, J. Ferreira (BRA) b. N. Zampoli (ITA) 6-4 6-7(4) 6-4, B.S. Yin (TPE) [13] b. F. Moroni (ITA) 6-4 7-6(3), M. Krapivin (RUS) b. L. Taddia (ITA) 6-1 1-6 7-5, L. Sheyngezikht (BUL) [9] b. A. Brignacca (ITA) 6-2 3-6 6-1, G.M. Ortenzi (ITA) b. Y. Sung (KOR) 7-5 7-6(4), F. Iannaccone (ITA) b. Y.C. Mo (CHN) 6-1 6-4, E. Coste (FRA) b. M. Soto (CHI) [6] 4-6 7-5 6-4.

Qualificazioni: tabellone femminile, primo turno

F. Ganz (SUI) b. E. Chiesa (ITA) [WC] 7-5 6-2, B. Matusova (SVK) [3] b. V. Mascolo (ITA) 6-1 6-0, T. Naklo (THA) [5] b. B. Ottone (ITA) 6-2 6-2, C. Cavelli (ITA) b. A. Krasnyan (RUS) 6-1 6-0, B. Dessolis (ITA) b. V. Urelli Rinaldi (ITA) 2-6 6-2 6-3, H. Pellicano (MLT) [16] b. V. Cioffi (ITA) 6-1 6-2, C. Giaquinta (ITA) b. M.V. Casucci (ITA) 6-0 6-2, L. Alessi (ITA) b. C. Fermi (ITA) 6-1 6-0, V. Flores (USA) [10] b. G. De Simone (ITA) [WC] 6-0 6-0, X. Wang (CHN) [1, WC] b. I. Frangella (ITA) 6-0 6-1, A. Tagliente (ITA) b. M. Hefti (SUI) 6-4 5-7 6-3, A. Kulikova (RUS) [11] b. N. Accorsi (ITA) 6-1 6-0, L.S. Rico Garcia (COL) [15] b. C. Matteodo (ITA) 6-1 6-1, A.L. Cruz (BRA) b. M. Peretti (ITA) 6-4 6-0, B. Ivaldi (ITA) [WC] b. S. Donnini (ITA) 6-0 6-0, D. El Jardi (MAR) [12] b. H. Hamilton (ITA) 6-3 6-1, A. Iamachkine (PER) [6] b. G. Stuani (ITA) 6-1 6-0, N. Wolf Gasparin (BRA) b. C. Nonnis Marzano (ITA) 6-4 6-4, E. Mandlik (USA) [13] b. A. Zantedeschi (ITA) 6-3 6-2, N. Krznaric (CRO) b. A. Colombo (ITA) 6-3 6-1, E. Vishnevskaya (RUS) [2, WC] b. R.M. De Ponti (ITA) 6-0 6-0, V. Hu (USA) b. V. Pastorino (ITA) [WC] w.o., L. Sleeth (CAN) [4] b. C. Brunello (ITA) 6-1 6-0, O. Gram (DEN) b. E. Bellavita (ITA) 6-1 6-1, J. Garland (TPE) [7] b. D. Simonetti (ITA) 6-1 6-0, G. Turconi (ITA) b. A. Lantigua De La Nuez (ESP) 3-6 7-5 6-4, E. Visentin (ITA) [WC] b. I. Zelic (CRO) 3-6 7-5 6-3, V. Okuyama (BRA) [14] b. A. Carlone (ITA) 3-6 6-3 6-3, D. Frayman (RUS) [8] b. I. Sposetti (ITA) 6-0 6-1, D. Petroula (GRE) b. E.A. Camerano (ITA) 6-4 6-4, S. Nahimana (BDI) [9] b. F. Trevisan (ITA) [WC] 6-0 6-3, C. Bordo (ITA) b. F. Scara (ITA) 4-6 6-1 6-3.

