Internazionali di Tennis d’Abruzzo: da Quinzi a Kokkinakis, diramata l’entry list

Il conto alla rovescia verso gli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup entra nel vivo. Da lunedì 22 aprile giocatori provenienti da ogni angolo del mondo si affronteranno sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club, nel primo torneo ATP Challenger 80 della stagione targato MEF Tennis Events.

Tanti i grandi nomi al via: ecco l’entry list ufficiale – Un parterre d’eccellenza con talenti affermati, giovani promesse del circuito ed una nutrita compagine italiana. È ufficiale l’entry list della terza edizione del torneo, che vede iscritti il campione in carica Gianluigi Quinzi, il top 100 Maximilian Marterer e l’ex numero 69 del mondo Thanasi Kokkinakis. Presenti anche Steve Darcis, davisman belga con un passato da numero 38 ATP, Thomaz Bellucci, vincitore di 4 titoli del circuito maggiore, e numerosi “Next Gen”: Rudolf Molleker, Yosuke Watanuki, Jurij Rodionov, Bernabe Zapata Miralles e Mikael Ymer, fratello minore di Elias, potenziali protagonisti delle ATP Next Gen Finals di Milano a novembre. A difendere i colori azzurri, oltre al suddetto Quinzi, Salvatore Caruso, Matteo Donati, Federico Gaio, Gianluca Mager, Gian Marco Moroni, Stefano Napolitano, Stefano Travaglia e Matteo Viola, ai quali si aggiungono Riccardo Bonadio (che molto bene si sta destreggiando nel nuovo ITF World Tennis Tour) e Raul Brancaccio. Previsto per venerdì 19 aprile l’annuncio delle wild card, una delle quali assegnata al vincitore della prima tappa della Race to MEF Challenger, in programma proprio a Francavilla dal 10 al 19 aprile.

Francesco Ugolini: “Questi campi una grande vetrina per i giovani” – “Èuna grande soddisfazione accogliere giocatori così importanti – dichiara Francesco Ugolini, presidente del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club – con la speranza di rappresentare per i più giovani una grande vetrina per il futuro. Nelle passate edizioni abbiamo visto sui nostri campi ragazzi che poi sono diventati campioni (Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Filip Krajinovic, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, ndr). L’organizzazione dell’evento prevede, oltre ad incontri serali, anche iniziative collaterali per l’intrattenimento di grandi e piccini. Stiamo lavorando duramente per definire i minimi particolari: sarà una grande festa”. Una manifestazione prestigiosa tanto a livello locale, quanto regionale. “Per noi è un evento molto importante – afferma l’Assessore allo Sport di Francavilla al Mare, Rocco Alibertini – che catalizza l’attenzione nazionale e internazionale sui nostri territori. Il torneo potrebbe fungere da stimolo per appassionati e turisti: chi passa da queste parti se ne innamora e non vede l’ora di tornare. L’entry list certifica l’alto livello della manifestazione e la presenza di tanti ottimi giocatori è un motivo d’orgoglio per tutti coloro che contribuiscono alla miglior riuscita possibile dell’evento”

