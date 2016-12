Roma, 16 Dicembre 2016 – Grande successo per la sesta edizione degli “ACE CUBE”, i riconoscimenti annuali dedicati al Tennis Italiano assegnati da Spaziotennis.com e Sportface.it. Una giuria di 90 addetti ai lavori tra giornalisti specializzati, coach, ex giocatori, preparatori fisici e talent scout, ha votato gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso della stagione 2016.

Stefano Napolitano si è aggiudicato il premio come miglior under 21 maschile. Il biellese, classe 1995, ha disputato una splendida stagione culminata con il ranking di numero 172 Atp e con il primo challenger conquistato in carriera in quel di Ortisei. “Mi fa molto piacere che gli addetti ai lavori del tennis italiano mi abbiano assegnato questo riconoscimento – ha raccontato il ventunenne piemontese – e li ringrazio per il voto. È un’ulteriore piccola soddisfazione dopo un’annata per me sicuramente positiva”. Tra le under 21 a livello femminile l’Ace Cube è finito nelle mani di Jasmine Paolini per la seconda volta (lo aveva già vinto nel 2014). L’allieva di Renzo Furlan, classe 1996, ha messo in fila tanti ottimi risultati chiudendo il 2016 al numero 215 Wta. “Considero questo premio un ulteriore riconoscimento alla buona stagione trascorsa – ha spiegato la Paolini – anche perché quest’anno tra le under 21 c’erano molte giovani ragazze papabili che giocano molto bene a tennis. Per questo motivo l’Ace Cube del 2016 ha per me un valore aggiunto”.

Il miglior coach del 2016 è Claudio Galoppini, che ha saputo portare Paolo Lorenzi al best ranking di numero 35 Atp. “È un grande piacere ricevere questo premio – ha raccontato Galoppini – che è doveroso condividere con Stefano Giovannini (preparato atletico), Roberto Cadonati (preparatore mentale), Carlo Gianmattei (medico sportivo e nutrizionista) e ovviamente con Paolo. Spero sia di buon auspicio per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento, ovviamente, a tutti i giurati che mi hanno indicato come miglior coach”.

Per quanto concerne i premi assegnati alle sorprese della stagione i giurati hanno decretato il successo di Martina Trevisan, vincitrice della categoria per il terzo anno consecutivo, e di Alessandro Giannessi. “Sapevo che sarebbe stato più difficile vincere quest’anno – ha spiegato la toscana, classe 1993 e numero 236 del mondo – perché tante ragazze italiane, per fortuna, hanno alzato il proprio livello. Sono molto contenta di essermi riconfermata e ringrazio tutti i giurati che mi hanno scelto”. Anche per il ligure Alessandro Giannessi non è il primo riconoscimento assegnato da Spaziotennis.com e Sportface.it. “Avevo già vinto questo premio nel 2011 – ha dichiarato ‘Gianna’ – nella categoria under 21. La cosa mi fa sentire un po’ più vecchio ma, allo stesso tempo, mi rende felice e orgoglioso. È già pronto uno spazio in bacheca accanto all’altro Ace Cube…”

La redazione di SPAZIOTENNIS.com, guidata da Alessandro Nizegorodcew, ha inoltre assegnato un Premio Speciale a Martina Di Giuseppe, per aver particolarmente dimostrato tenacia e convinzione nel recupero dai tanti problemi fisici. L’azzurra, classe 1991, è partita dal numero 710 Wta chiudendo l’anno alla piazza 355 del ranking mondiale. “Voglio ringraziare la redazione di Spaziotennis.com per questo premio speciale – ha dichiarato la romana -. Speravo di poter giocare un anno intero senza particolari problemi. Finalmente ci sono riuscita e ora lavorerò sempre meglio per cercare di migliorare ancora di più”.

I risultati nel dettaglio delle cinque categorie in gara:

La lista dei giurati:

