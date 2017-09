Campionati italiani under 16, titoli a Zeppieri e Sacco

Tutto da copione ai campionati italiani under 16. La Società Canottieri Mincio di Mantova ospita il torneo maschile, dominato in lungo e in largo da Giulio Zeppieri, testa di serie numero 1 e grande favorito. Il mancino di Latina inizia la discesa verso il titolo concedendo un game a partita a Organista e Tabacco, prima di imbattersi nel primo ostacolo significativo della settimana, Nicola Cigna, numero 17 del seeding. Il set d’apertura molto equilibrato viaggia inesorabilmente verso il tie-break, nel quale la freddezza di Zeppieri vale il 7/3 in suo favore. Più netto il secondo parziale, chiuso 6 giochi a 3. A questo punto l’allievo di coach Melaranci (ri)sale in cattedra e spodesta in due comodi set Brzezinski, atleta dalle chiare origini dell’est, per poi ripetersi su Sinner. In finale il triestino Giacomo Dambrosi mette a repentaglio l’imbattibilità di Zeppieri dando vita ad una battaglia degna del prestigio del titolo in palio, ma alla fine la legge del più forte si impone senza appello. 7-5 periodico e trofeo nelle mani di Zeppieri, che firma l’en plein aggiudicandosi anche il doppio assieme a Sinner.

QUARTI DI FINALE

Zeppieri b. Brzezinski 6-3 6-1

Sinner b. Vianello 6-3 6-0

Rottoli b. Furlanetto 7-5 6-4

Dambrosi b. Maggioli 6-4 6-1

SEMIFINALI

Zeppieri b. Sinner 6-3 6-3

Dambrosi b. Rottoli 6-4 6-4



FINALE

Zeppieri b. Dambrosi 7-5 7-5



FINALE DOPPIO

Sinner/Zeppieri b. Furlanetto/Vianello 4-6 6-4 10/3

Ancora più “liscio” il percorso di Federica Sacco, autrice di un torneo straordinario al TC Petrarca di Napoli. In ordine, Bellini, Maffei, Camerano e Dessolis vengono eliminate con punteggi emblematici da quella che si segnala sin dalle prime battute come la più in forma tra le favorite del tabellone. Prova il colpo in semifinale la testa di serie numero 12 Chiara Girelli, ma la vittoria del primo set è niente più che un’illusione: 3-6 6-2 6-0 lo score in favore di Sacco. All’ultimo atto la napoletana allieva di Lino Sorrentino affronta Alice Amendola, numero 2 del seeding che però, semifinale a parte, disperde parecchie energie nei turni precedenti, arrivando con molti più game giocati sulle gambe. Così, scappato rapidamente il primo set, Amendola entra in partita nel secondo, ma l’esito non si ribalta. È 6-2 7-5 in singolare, bissato dal clamoroso 6-0 6-0 della finale di doppio nella quale Sacco e Mariani sconfiggono proprio Amendola e Tagliente.

QUARTI DI FINALE

Sacco b. Dessolis 6-2 6-1

Girelli b. Rocchetti 6-2 3-6 6-4

Mariani b. Tiglea 7-6 4-6 6-3

Amendola b. Santamaria 6-3 6-2



SEMIFINALI

Sacco b. Girelli 3-6 6-2 6-0

Amendola b. Mariani 6-0 6-0



FINALE

Sacco b. Amendola 6-2 7-5



FINALE DOPPIO

Mariani/Sacco b. Amendola/Tagliente 6-0 6-0



© riproduzione riservata