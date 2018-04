Una giornata con AB Tennis

Passione, programmazione e una grande attenzione per i dettagli: il progetto AB Tennis, nato da un’idea di Silvano Papi e Carlo Polidori, sta facendo passi da gigante. Il raduno tenutosi oggi presso il CT La Signoretta di Genazzano è stata l’occasione giusta per allenarsi, confrontarsi e pianificare il futuro, sempre e comunque nel nome della crescita e della formazione dei ragazzi, obiettivo principale di questa nuova società affiliata alla Federazione.

“Vogliamo misurarci con realtà nazionali ed internazionali”, dichiara Silvano Papi, “puntando molto sulla qualità degli allenamenti e della preparazione. Le carriere dei professionisti si stanno allungando e per questo c’è la forte volontà di seguire i nostri ragazzi ben oltre i 14 anni di età, lasciandoli allenare ognuno con il proprio maestro, sempre alla ricerca di una omologazione verso l’alto e mai verso il basso. Lo spirito del team è quello giusto. Con noi lavorano maestri provenienti da ogni parte d’Italia, ragion per cui collaborare e coordinarsi diventano fattori imprescindibili. Senza una comunicazione di un certo tipo è molto difficile raggiungere determinati livelli e nessuno si sta risparmiando da questo punto di vista: penso a Roberto Marchegiani, Manuel Cadeddu, Valerio Moretti, Carlo Oroni, Francesco Leggeri e Attilio Rubino. Viviamo per una causa comune e siamo pronti a toglierci delle belle soddisfazioni”.

Carlo Polidori nasce come allenatore di tennis. In passato ha collaborato con Gloria Pizzichini e Francesca Schiavone, portandole ad alti livelli. “La mia attenzione è sempre stata rivolta a dettagli particolari, ad aspetti che spesso passano sottotraccia ma che a mio avviso sono fondamentali. E’ stato accompagnando le giocatrici dall’osteopata che ho sviluppato una grande passione per questa branca; ho iniziato un percorso di formazione e ora sono un osteopata iscritto all’albo. Legare le conoscenze osteopatica alla mia esperienza nel mondo del tennis è stato fondamentale. Da tutto questo è nata l’osteopatia pediatrica sportiva. Con AB Tennis abbiamo l’intenzione di osservare attentamente i ragazzi, cercando di capire quali sono i punti critici sia dal punto di vista meccanico che da quello emozionale-comportamentale. L’obiettivo è la ricerca di un giusto equilibrio: quando si ama uno sport lo si può fare per più ore al giorno senza rischio di traumi fisici o mentali”.

Appuntamento al prossimo raduno!

