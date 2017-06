Qualificazioni Wimbledon 2017: Diario da Roehamtpon (Day 3)

Dopo che la seconda giornata era stata funestata dalla pioggia caduta praticamente senza sosta dalla fine della mattina al primo pomeriggio



con un breve spiraglio verso le 18 senza però nessun esito visto che la pioggia era tornata a battere non appena scoperti i campi

Removing court 11 cover pic.twitter.com/z9WwkjRhXj — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 27, 2017

Guess what…covering courts again pic.twitter.com/Gazg1ujunl — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 27, 2017



fortunatamente il meteo della terza giornata è stato piuttosto clemente.

Ricomincio da dove avevo lasciato ovvero dal match tra la turca Cagla Buyucackay (del cui team ero diventato amico l’anno scorso al Roland Garros) e l’inglesina Harriet Dart (che a quanto mi hanno detto ha una famiglia ricchissima alle spalle). Il match era stato interrotto ieri con la Dart al servizio sul 4-4 40-30 del terzo, dopo che il match aveva visto alterne fortune per le giocatrici: Dart che da set e break avanti era finita sotto di un break nel terzo prontamente recuperato.

Come ieri la formazione del tifo per Cagla era al completo: io, il suo coach Can Uner, il mio amico giornalista ed ex-giocatore Mert Ertunga (con ex moglie e figlia) e Davide Sanguinetti. A parte noi, tutto il tifo era per la giocatrice di casa. Da notare come oggi ci fosse sugli spalti uno stewart particolarmente severo, che intimava a Can di restare seduto alla fine degli scambi (lui vive il match in maniera molto passionale ma corretta): l’unica risposta che poteva dare Can era “Call the police, I won’t stop!”

Cagla dopo il buon secondo turno al Roland Garros, viene da due sconfitte pesantissime per il morale, entrambe 6-7 al terzo quindi doversi trovare a servire per rimanere nel match è un’impresa molto ardua a livello mentale: con coraggio annulla due match point all’avversaria sul 5-6 sempre prendendo l’iniziativa e finalmente brekka la giovane inglese, non tremando al servizio per il match per la gioia del suo team



Piccolo siparietto durante il match con un’anziana signora inglese che al cambio campo mi chiede se fossi davvero un giocatore rifugiato (indossava la felpa del #teamsashka, la giovane ragazza ucraina la cui storia potete leggere qua) e poi se il tennis in Turchia fosse uno sport popolare: un po’ delusa dal fatto che non fossi né un rifugiato, né un turco mi saluta con un “Oh Italian! I love Rome!”.

Cagla and Can after match hug, I have rarely seen such a deep connection between player and coach pic.twitter.com/m3vyKkK8IA — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Tempo di spostarmi sugli altri campi dove trovo una Perrin infortunata in balìa della Blinkova



e poi mi sposto al warm-up di Jasmine Paolini, ieri sospesa un break sotto ad inizio match: dal warm-up mi pareva abbastanza chiaro che l’italiana avrebbe potuto disporre agevolmente della britannica.

Purtroppo l’italiana parte molto contratta ed in un baleno si trova nervosa e sotto 5-1 ma senza mai smettere di lottare recupera fino ad annullare svariati set point alla Silva

Set point Silva wasted with a not difficult volley pic.twitter.com/KhZHDyITr0 — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Fino a salire finalmente in cattedra ed aggiudicarsi il primo set per 7-5

As expected Paolini recovers from 1-5 down and takes 1st set pic.twitter.com/EjytvXB57K — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Prestazione non del tutto convincente, ma se non altro grande voglia di lottare.

E’ l’ora di Martina Trevisan al suo esordio sull’erba: dopo aver perso un primo set equilibrato a metà del secondo Martina ingrana la quarta e prende letteralmente a pallate Polina Monova, infilando un vincente dopo l’altro di dritto davanti alla Garbin che non può che applaudire e dirle brava. Martina vince il secondo set 6-2 ed ha subito una palla break per il 2-0 nel secondo che non riesce a sfruttare ma il match sembra in totale controllo.

Pigeon flying. Match suspended pic.twitter.com/x7A6piyBs3 — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Poco prima dell’interruzione per la pioggia la Monova scivola, in quella che a me sembra una normale caduta da erba senza conseguenze ma fatica a rialzarsi e pare proprio che abbia un caviglia ko.

This is how Monova acted before the pause.. she was perfectly fine after… pic.twitter.com/KOSO6cYdjZ — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Arriva il fisioterapista mentre scende la pioggia ed il match viene sospeso.

Purtroppo al rientro non solo Monova si muove benissimo ma Martina perde un po’ di precisione ed il match le scivola di mano con una decina di colpi usciti veramente di poco.

Game set match Monova…the pause really helped her pic.twitter.com/6IAdI1VNbX — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017

Martina Trevisan was smiling to her coach Garbin during the rain break but it cost her the match as she was dominating and then lost pic.twitter.com/N12gQIkc6q — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Iniziano intanto i match maschili ed allora vado da Stefano Travaglia che sotto lo sguardo attento di coach Gorietti ha appena brekkato Halys e si appresta a servire per il set sul 5-4 del primo set: tanti errori per Stefano purtroppo ma l’impressione è che la sua palla viaggi molto di più di quella del francese ed infatti poco dopo Steto si aggiudica il primo set per 7-5. Halys chiede l’intervento del fisioterapista che gli massaggia la schiena ma non pare risentirne troppo: Stefano sale in cattedra nel secondo e non lascia scampo al francese: il 6-0 del secondo set potrebbe far pensare ad un infortunio o ad una “sciolta” ma in realtà il francese ci prova e lotta ma semplicemente Travaglia lo sommerge di vincenti.

Super performance by Travaglia pic.twitter.com/Do4kfYR3Zc — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Eccellente prestazione di Steto, livello nettamente superiore a quello mostrato con caruso al primo turno, con coach Gorietti che giustamente mi dice che con Caruso era appena arrivato dalla terra e doveva adattarsi: diciamo che si sta adattando in fretta!

Cambio campo e trovo un Ti Chen in versione Rocky Balboa con un occhio chiuso (non ho idea di come abbia fatto a giocare due set equlibrati con Gerald Melzer in quelle condizioni)

Ti Chen playing with only one eye open…is he always like this??? pic.twitter.com/QJCGZo9BfO — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



e su richiesta di amici cileni mi metto a vedere il match tra due bombardieri come Jarry e Kravchuk: match inevitabilmente dominato dai servizi che si trascina ben oltre il 6-6 del terzo (non c’è il tiebreak nel terzo set) ma sul 10-9 Jarry si procura il terzo match point e succede l’incredible.

Incredible end of match with overrule pic.twitter.com/Gz8Zgd791p — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



Risposta di Jarry chiamata fuori dal giudice di linea, ma quello di sedia fa overrule e annuncia “Game Set and Match Jarry” tra l’incredulità del russo che ovviamente prima si rifiuta di stringere la mano

Ofc Kravchuk didnt shake hands with umpire pic.twitter.com/gJ9yRw9bpR — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



e poi urla al giudice di sedia “Ora devo tornare a casa e spiegare alla mia famiglia che ho perso 11-9 al terzo con un overrule sul match point su una palla che era nettamente fuori!”

Brave visita a Tsitsipas che si aggiudica il primo set

Tsitsipas takes first set 76 (5) pic.twitter.com/2uHbZkJtYp — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



e poi mi vedo qualche game di Alexander Ward che sta giocando il miglior tennis della propria vita ed estromette facilmente anche Go Soeda



Giusto il tempo di vedermi qualche game tra il russo Rublev e l’irlandese Mcgee (buona la prestazione del Nextgen)

Some big crowd (considering this place) attending Rublev vs Mcgee pic.twitter.com/6B4fgudPTh — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 28, 2017



che è l’ora di seguire Bolelli: è molto tardi ed inizia a fare molto freddo.

Raggiungo Sanguinetti che questa settimana segue Simone come richiestogli da Infantino e lo trovo a metà primo set con qualche difficoltà perché non riesce a sfondare lo spagnolo Menendez Maceiras (che due giorni fa mi era apparso molto stanco stanco contro Kamke) e va sotto di un break 3-4. Fortunatamente lo spagnolo gioca un pessimo game di servizio, Simone prende fiducia ed inizia a lasciare andare il braccio ed in un attimo si aggiudica il primo set per 6-4.



Menendez molto affaticato inizia a provare tutti i trucchetti per arrivare alla sospensione per oscurità: prima un lungo toilet break e poi un medical time out che si risolve solo con una lunga chiacchierata in cui dice al dottore di avere problemi di stomaco: prende una pillola e si rimette a giocare ma visibilmente con poche forze tant’è che fa di tutto per accorciare gli scambi, serve and volley e palle corte come se non ci fosse un domani. Purtroppo Simone nonostante qualche occasione avuta in risposta non riesce a brekkare ed il match viene sospeso per oscurità sul 6-4 4-3, servizio Menendez.

Altro piccolo siparietto durante il match di Simone: un signore italiano si avvicina a Sanguinetti per stringergli la mano e gli dice “Santopadre, vero?”: la faccia di Davide non si può descrivere a parole.

Sono quasi le 21 locali e finalmente è l’ora di tornare in albergo dopo una lunga giornata finalmente senza pioggia ma con un freddo inaspettato: domani secondo turno femminile e turno decisivo per gli uomini, a causa della pioggia di ieri si giocherà venerdi il turno decisivo femminile.

