Nadal favorito a Pechino, Sharapova pronta al colpaccio?

Grande settimana per gli appassionati di tennis, entra nel vivo il tour asiatico con tre tornei tutti da vivere: l‘Atp e il Wta di Pechino (Cina, cemento) e l’Atp di Tokyo. In campo tanti big mondiali: da Rafael Nadal ad Alexander Zverev passando per Milos Raonic senza dimenticare Maria Sharapova e Garbine Muguruza.

ATP PECHINO e TOKYO

In Cina il favorito numero uno è senza dubbio Rafael Nadal anche se lo spagnolo dovrà giocare una partita insidiosa al primo turno contro il francese Lucas Pouille (Nadal dato 1.12, per scommettere ecco i codici bonus 2017). Partita che rievoca l’incredibile incontro agli Us Open del 2016 vinto proprio dal francese (ecco tutti gli head to head tra i due giocatori). Dall’altra parte del tabellone c’è Alexander Zverev, testa di serie numero due, opposto al primo turno contro il britannico Kyle Edmund (il tedesco dato a 1.36). In semifinale potrebbe esserci una sfida gustosissima contro Nick Kyrgios, per l’australiano esordio contro il georgiano Basilashvili (1.20 la quota per l’australiano). Senza dimenticare Fabio Fognini, capace di tutto nel bene e nel male, che affronterà l’olandese Robin Haase (quota 1.72 per il ligure). A Tokyo torneo apertissimo visto che non c’è un vero e proprio favorito: Marin Cilic, Milos Raonic, Dominic Thiem, David Goffin, tutti possono dire la loro senza dimenticare il finalista slam Kevin Anderson. Raonic esordirà contro il serbo Viktor Troicki (dato a 1.25 il canadese) mentre Thiem se la vedrà con Steve Johnson (1.33 la quota dell’austriaco). Per i bookmakers favorito del torneo cinese è Rafael Nadal mentre per quello giapponese è il croato Marin Cilic. Ma i due tornei sono assolutamente da seguire con molta attenzione perché possono riservare diverse soprese.

WTA PECHINO

Grande spettacolo in Cina anche con il torneo femminile: presente la numero uno del mondo Garbine Muguruza che però rischia già all’esordio contro la ceca Barbora Strycova. Tutti gli occhi sono puntati su Maria Sharapova che ha vinto una partita pazzesca al primo turno annullando un match point alla lettone Sevastova e chissà che da questo match non abbia tratto la fiducia necessaria per arrivare sino in fondo e cercare il colpaccio. Al prossimo turno la siberiana affronterà la sua connazionale Ekaterina Makarova (Sharapova data favorita ad 1.53), Torneo affascinante perché al via ci sono praticamente tutte le migliori: possibile semifinale tra Karolina Pliskova e Simona Halep mentre nella parte alta c’è anche una Angelique Kerber in cerca di riscatto. La tedesca però dovrà battere la francese Alizè Cornet (quota 1.36) in una partita tutta da giocare.

