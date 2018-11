A1: Crema espugna Genova e vola al 2° posto

Che colpo del Tennis Club Crema! Nella trasferta al Tennis Club Genova 1893 determinante per l’esito del Girone 2 del campionato di Serie A1, i ragazzi di Armando Zanotti hanno sfoderato la miglior prestazione dell’intera stagione imponendosi per 4-2. Il successo dell’andata a Crema era un buon punto di partenza, ma ripetersi sembrava per lo meno altrettanto complicato. I lombardi invece hanno fatto ancora meglio, vincendo tutti e quattro i singolari di una giornata lunghissima, con tutti gli incontri individuali giocati sullo stesso campo indoor in terra battuta, a causa della pioggia caduta sulla Città della Lanterna. Un dettaglio che ha portato bene agli ospiti, subito avanti grazie al successo di Andrey Golubev contro Edoardo Eremin (7-6 6-3) e poi capaci di sorprendere con Alessandro Coppini, al primo successo stagionale in singolare. Il milanese aveva già collezionato qualche buon match, ma mai a sufficienza per avere la meglio come ha fatto contro l’ex professionista Francesco Picco, genovese doc, battuto per 6-3 6-4. E pensare che all’andata aveva vinto facilmente il biondo ligure, lasciandogli appena quattro giochi: tre settimane più tardi è arrivata la bella rivincita di Coppini, che ha siglato il 2-0 e indicato la via ai compagni. L’ha seguita alla grande Adrian Ungur, di nuovo splendido protagonista. Non era favorito contro lo spagnolo Adrian Menendez, numero 126 della classifica mondiale Atp, ma – in un match lungo e combattuto – l’ha prima rimontato e poi battuto, spuntandola per 4-6 6-4 6-3 e consegnando a Lorenzo Bresciani la chance di chiudere i conti. Opportunità che il ventenne del vivaio del Tc Crema ha colto al volo superando Paolo Dagnino con un duplice 6-4.

Successivamente, il Tc Genova 1893 ha accorciato le distanze vincendo entrambi i doppi al long tie-break decisivo, con Menendez/Dagnino (6-1 0-6 10/3 a Sinicropi/Bresciani) e con Motti/Picco (4-6 7-5 10/8 a Coppini/Golubev), ma ormai i tre punti erano chiusi nella cassaforte del Tennis Club Crema. Grazie al successo i lombardi sono balzati al secondo posto della classifica del Girone 2, superando proprio i genovesi – fermi a quota sei – e staccando di tre lunghezze il Circolo Tennis Massa Lombarda, sconfitto in casa dalla capolista Canottieri Aniene. Significa che i lombardi hanno scongiurato il rischio di chiudere all’ultimo posto, e con una sola giornata da disputare possono puntare a conservare la seconda posizione, il che significherebbe salvezza diretta senza passare per i playout. Golubev, Ungur e compagni si giocheranno questa chance domenica 18 novembre a Roma, contro i campioni d’Italia in carica che però grazie al successo di domenica si sono garantiti matematicamente un posto in semifinale. “Dopo una vittoria come quella di domenica, frutto anche del nostro grande spirito di squadra, siamo carichi per provare a chiudere il campionato in bellezza – ha detto il capitano Armando Zanotti -. A Roma non sarà facile, affronteremo un team da Scudetto, ma siamo pronti a giocarci le nostre carte”. All’andata finì 4-2 per i laziali, con tanto amaro in bocca per il Tc Crema. L’auspicio adesso è che possa arrivare almeno un pareggio.

RISULTATI QUINTA GIORNATA GIRONE 2

Tennis Club Genova 1893 vs Tennis Club Crema 2-4

Golubev (C) b. Eremin (G) 7-6 6-2, Coppini (C) b. Picco (G) 6-3 6-4, Ungur (C) b. Menendez (G) 4-6 6-4 6-3, Bresciani (C) b. Dagnino (G) 6-4 6-4, Menendez/Dagnino (G) b. Sinicropi/Bresciani (C) 6-1 0-6 10/3, Motti/Picco (G) b. Coppini/Golubev (C) 4-6 7-5 10/8.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Circolo Canottieri Aniene, 12 punti (19-11)

2. Tennis Club Crema, 7 punti (14-16)

3. Tennis Club Genova 1893, 6 punti (15-15)

4. Circolo Tennis Massa Lombarda, 4 punti (12-18)

