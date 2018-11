A1, Crema pareggia con Massa Lombarda

La sconfitta per 5-1 nel match d’andata al Circolo Tennis Massa Lombarda gridava ancora vendetta, perché la differenza di valore fra le due formazioni non è così ampia. Una certezza che il Tennis Club Crema ha confermato nel duello di ritorno fra le mura amiche, chiuso con un 3-3 che soddisfa entrambe le squadre, appaiate in classifica alle spalle di Circolo Canottieri Aniene e Tc Genova 1983. A trascinare i padroni di casa ci ha pensato un ottimo Andrey Golubev, apparso tanto in palla da far rimpiangere il fatto che abbia deciso di dire basta con l’attività internazionale. Il 31enne kazako cresciuto a Bra (Cuneo) aveva il dente avvelenato per la sconfitta in Romagna contro il giovane cinese Zhizhen Zhang, che gli aveva lasciato appena cinque game, e una ventina di giorni più tardi ha avuto la sua vendetta, imponendosi per 7-5 6-4 in un confronto di altissimo livello. Visto il precedente, Golubev non era favorito, ma ha infuocato il clima del Palatennis con un match perfetto, consegnando ai cremaschi l’1-1, dopo il vantaggio ospite grazie al successo di Julian Ocleppo su Alessandro Coppini (6-1 6-4). Successivamente, i lombardi sono anche saliti sul 2-1 grazie a un altro splendido match di Lorenzo Bresciani, che al Tc Crema si allena da tempo, e che in questa Serie A1 sta continuando a stupire. Il 18enne mantovano ha mostrato nuovi progressi dominando la sfida contro Alessio De Bernardis (6-2 6-3), prima che Federico Gaio chiudesse i singolari sul 2-2, sfoderando il suo miglior tennis per battere per 6-4 7-5 Adrian Ungur.

Nessuna sorpresa dai doppi: la coppia Golubev/Coppini era favorita contro Zhang e il sedicenne Lorenzo Rottoli, e con un match attento e preciso l’ha spuntata con un doppio 6-4, mentre Bresciani e Ungur erano chiamati a una mezza impresa per battere Gaio e Ocleppo. Impresa che non è arrivata, visto che i due portacolori del team ravennate si sono imposti per 6-3 6-4, facendo la differenza nei pochi momenti decisivi. “In generale – ha detto il capitano Armando Zanotti – siamo soddisfatti di come è andata. Era difficile pretendere di più, e siamo contenti delle prestazioni dei ragazzi. Golubev si è dimostrato un’altra volta un grande uomo squadra, mentre Bresciani continua a stupire e ricevere complimenti. È il simbolo del buon funzionamento del nostro vivaio”. Terminato il trittico di incontri casalinghi, ora il Tc Crema si prepara per due trasferte consecutive, che chiuderanno la “regular season”. La prima sarà domenica 11 novembre al Tc Genova 1983, che a sorpresa ha superato il CC Aniene nell’anticipo di mercoledì, salendo al secondo posto del Girone 2. “Non sarà un duello facile – chiude Zanotti –, perché gli avversari possono schierare giocatori di altissimo livello. Tuttavia, andiamo a Genova con la solita determinazione e anche tanta fiducia, grazie al successo dell’andata”. Un buon punto di partenza per una sfida importantissima. Buona parte delle chance del Tc Crema di chiudere al 2° posto, ed evitare quindi i play-out, passano dalla città della Lanterna.

RISULTATI QUARTA GIORNATA GIRONE 2

Tennis Club Crema vs Circolo Tennis Massa Lombarda 3-3

Ocleppo (M) b. Coppini (C) 6-1 6-4, Golubev (C) b. Zhang (M) 7-5 6-4, Bresciani (C) b. De Bernardis (M) 6-2 6-3, Gaio (M) b. Ungur (C) 6-4 7-5, Gaio/Ocleppo (M) b. Bresciani/Ungur (C) 6-3 6-4, Coppini/Golubev (C) b. Rottoli/Zhang (M) 6-4 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Circolo Canottieri Aniene, 9 punti (15-9)

2. Tennis Club Genova 1893, 6 punti (13-11)

3. Tennis Club Crema, 4 punti (10-14)

4. Circolo Tennis Massa Lombarda, 4 punti (10-14)

IL CALENDARIO

Prima giornata (14 ottobre)

Ct Massa Lombarda vs Tennis Club Crema 5-1

Tc Genova 1893 vs Circolo Canottieri Aniene 2-4

Seconda giornata (21 ottobre)

Tennis Club Crema vs Tc Genova 1893 4-2

Circolo Canottieri Aniene vs Ct Massa Lombarda 5-1

Terza giornata (28 ottobre)

Tennis Club Crema vs Circolo Canottieri Aniene 2-4

Ct Massa Lombarda vs Tc Genova 1893 1-5

Quarta giornata (4 novembre)

Tennis Club Crema vs Ct Massa Lombarda 3-3

Circolo Canottieri Aniene vs Tc Genova 1893 2-4

Quinta giornata (11 novembre)

Tc Genova 1893 – Tennis Club Crema

Ct Massa Lombarda – Circolo Canottieri Aniene

Sesta giornata (18 novembre)

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Crema

Tc Genova 1893 – Ct Massa Lombarda

