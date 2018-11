A2: Ceriano passa anche a Benevento

La vittoria del Ct Palermo, che sabato 10 novembre si è imposto per 4-0 contro il Tennis Cesano (MB), non lasciava spazio a calcoli: per restare agganciato al treno playoff il Ct Ceriano doveva solo vincere. E così è stato. Il team brianzolo ha superato l’insidiosa trasferta di Benevento a pieni voti imponendosi per 4-0 contro il Tc 2002 Cloud Finance e salendo così a 10 punti (sempre terzo a pari punti con la formazione siciliana, alle spalle di Beinasco e Cagliari). Ad aprire le danze sono state Alice Moroni e Angelica Moratelli che, nei primi due match di giornata superano rispettivamente Antonella La Cava e Verdiana Verardi. Dopo un primo set fotocopia, vinto da entrambe le cerianesi per 6-3 quasi in simultanea, Moroni chiude subito i conti (6-3 7-5) mentre la 24enne trentina viene trascinata al terzo parziale dove però dilaga senza problemi (6-3 3-6 6-0). Bene anche Gloria Stuani che recupera dopo aver subito il break in apertura da Elisa Leone. Sotto 2-0 la giovane tennista bresciana non ha più sbagliato un colpo andando a vincere per 6-4 6-2 e regalando il punto decisivo a Ceriano. Tutto liscio anche nel doppio: la coppia Moratelli/Stuani, sempre più rodata, s’è infine imposta su Verardi/Leone per 6-0 7-6.

“Dopo il successo di ieri del CT Palermo – ha dichiarato la capitana cerianese Marcella Campana – dovevamo vincere a punteggio pieno e ci siamo riuscite. Nel secondo set del doppio abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Adesso dobbiamo rivolgere tutte le energie fisiche e mentali all’ultima sfida in casa contro Bologna per il terzo posto nel girone”. Un successo convincente, il terzo consecutivo, che ora proietta la squadra capitanata da Marcella Campana a un passo dall’ingresso nei playoff per giocarsi un’eventuale promozione nella serie maggiore. Tutto si deciderà domenica prossima nell’ultima giornata del campionato femminile di Serie A2 quando il CTC ospiterà il Ct Bologna mentre Palermo se la vedrà con la seconda della classe, il Tc Cagliari. Il club sardo si gioca la vetta del girone con l’USD Tennis Beinasco. Quella contro la formazione romagnola, già “condannata” ai playout, è una sfida da non sottovalutare assolutamente perché, anche in questa sesta giornata, la compagine bolognese ha impegnato seriamente quella piemontese di Beinasco prima di arrendersi solo nel doppio conclusivo. Dal canto suo, il CT Palermo dovrà cercare l’impresa a Cagliari, dove le padrone di casa si giocheranno il tutto per tutto per la leadership del primo raggruppamento. Vietato fare calcoli dunque, per Ceriano adesso conta solo vincere l’ultima, decisiva sfida del girone.

I RISULTATI SERIE A2 2018 – GIRONE 1, SESTA GIORNATA

CT Bologna – USD Tennis Beinasco 1-3; TC 2002 Cloud Finance – CT Ceriano 0-4; CT Palermo – Tennis Cesano 4-0. TC Cagliari, riposo.

LA CLASSIFICA – Girone 1

Usd Tennis Beinasco 15 punti, Tc Cagliari 12 punti, Ct Ceriano 10 punti, Ct Palermo 10 punti, Ct Bologna 4 punti, Tc 2002 Cloud Finance Benevento 1 punto, Tennis Cesano 0 punti.

