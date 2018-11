A2: Ceriano supera Bologna e vola ai play-off. Ora sfida il Ct Siena

Il sogno A1 continua. Il Ct Ceriano ha superato in casa il Ct Bologna per 4-0 nel corso della settima e ultima giornata di campionato di Serie A2, difendendo il terzo posto nel girone 1 dagli attacchi del Ct Palermo. La compagine siciliana non è riuscita nell’impresa di vincere a Cagliari, consegnando così nelle mani della formazione brianzola il pass per i play-off. Domenica prossima il CTC affronterà fuori casa il Ct Siena in una sfida secca per continuare a cullare il sogno promozione. Secondo il regolamento della Serie A2 nella fase di play-off si affrontano le terze classificate di un girone con le seconde del raggruppamento opposto (in una partita da dentro o fuori), con le prime classificate ad attendere l’esito di queste sfide per confrontarsi poi con le vincenti in un doppio turno di andata e ritorno. “Abbiamo disputato un buon girone – ha dichiarato il presidente del CT Ceriano Severino Rocco –. Nei primi due incontri avremmo potuto fare qualcosa in più, ma poi abbiamo raccolto una buona striscia di vittorie e raggiunto l’obiettivo. Che fin dall’inizio era quello di andarsi a giocare i play-off. Abbiamo una formazione competitiva – spiega – e non ci sentiamo secondi a nessuno, anche se l’ultima parola come sempre spetta al campo. Andrà avanti chi giocherà meglio”, ha aggiunto.

Nella giornata conclusiva del campionato, la squadra capitanata da Marcella Campana ha dominato la sfida casalinga contro Bologna. L’inizio è stato subito scoppiettante con Angelica Moratelli che ha superato nettamente Arianna Zucchini per 6-0 6-1. Poi è stata la volta di Anne Schaefer, già numero 161 della classifica Wta. La tedesca ha fatto il suo esordio stagionale con i colori cerianesi nel migliore dei modi, cioè battendo Jennifer Ruggeri per 6-3 6-1. Dopo un avvio equilibrato, nel quale la giovanissima giocatrice bolognese classe 2003 ha messo in mostra grandi doti, la 31enne tedesca ha preso il comando delle operazioni e ha condotto in porto il match. Gloria Stuani ha chiuso i conti e regalato il punto-vittoria a Ceriano grazie all’ottimo successo per 6-2 6-4 su Vittoria Modesti. Nel doppio, infine, la coppia Moratelli/Stuani ha fissato il punteggio finale sul 4-0 (vittoria per 6-2 6-4 su Modesti/Zucchini). Quattro come le vittorie consecutive (striscia aperta…) ottenute dal club di via Campaccio. In questa ultima giornata non bisognava fare calcoli, solo vincere per mettere al sicuro il terzo posto e così è stato. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo che era quello di restare in A”, adesso andiamo a Siena a caccia della promozione”, ha commentato la capitana Marcella Campana. Ceriano può continuare a sognare e la Serie A1 adesso è a un passo. Anzi, due…

I RISULTATI SERIE A2 2018 – GIRONE 1, SETTIMA GIORNATA

Ct Ceriano – Tc Bologna 4-0; Tc 2002 Cloud Finance – Tennis Cesano 2-2; Tc Cagliari – Ct Palermo 3-1; turno di riposo per l’Usd Tennis Beinasco.

LA CLASSIFICA CONCLUSIVA – Girone 1

Usd Tennis Beinasco 15 punti, Tc Cagliari 15 punti, Ct Ceriano 13 punti, Ct Palermo 10 punti, Ct Bologna 4 punti, Tc 2002 Cloud Finance Benevento 2 punti, Tennis Cesano 1 punto.

