A2, Ceriano vince e convince contro Beinasco

Servivano tre punti, per la classifica e per il morale, e tre punti sono arrivati. Il Ct Ceriano ha trovato il primo successo stagionale in Serie A2 superando in trasferta l’USD Tennis Beinasco (Torino) per 3-1. Vince e convince dunque il club brianzolo, che chiude i singolari in vantaggio per 2-1 e nel doppio dilaga contro la formazione piemontese. Giornata positiva specie per la giovane Gloria Stuani che vince il terzo singolare e, in coppia con Angelica Moratelli, chiude i conti nel doppio. Dopo la prova opaca nella sfida d’apertura contro il Tc Cagliari, la giovane bresciana ha ritrovato ritmo e colpi conquistando il primo successo stagionale. Chi si conferma come una certezza assoluta, ancora una volta, è Angelica Moratelli, al terzo successo in altrettanti singolari disputati da inizio stagione. La 24enne trentina è davvero l’arma in più per questo CTC, che si “coccola” un nuovo acquisto in grado di fare la differenza in questo campionato. Eppure l’inizio di Ceriano è stato tutt’altro che agevole, complicato subito dall’ungherese Reka-Luca Jani (già numero 147 della classifica mondiale Wta) che ha superato Alice Moroni nella prima sfida di giornata, ma proprio Moratelli ha riportato subito il punteggio in parità grazie alla tiratissima vittoria contro Martina Caregaro. Poi è stato il turno di Gloria Stuani, che si è scrollata di dosso tutte le incertezze e ha lasciato appena quattro giochi a Maria Canavese. Nel doppio poi non c’è stata storia: la coppia Moratelli/Stuani ha surclassato Reka-Luca/Canavese con un rotondo 6-0 6-2.

Grazie al successo contro Beinasco (che scivola al secondo posto dietro il Tc Cagliari), il Ct Ceriano sale a 4 punti conquistando la terza piazza in coabitazione con il Ct Bologna, entrando così in piena zona playoff. L’obiettivo del club di via Campaccio era quello di terminare i primi tre incontri del raggruppamento con un bilancio positivo e, dopo un inizio incerto, questa vittoria può rappresentare la svolta stagionale per una formazione che non ha ancora schierato le due straniere Anne Schaefer e Conny Perrin e che sembra avere tutte le carte in regola per puntare ancora più in alto. Nel prossimo turno il CTC tornerà sui campi casalinghi del Centro Robur Saronno per il derby tutto brianzolo contro l’At Cesano Maderno, sfida abbordabile prima del turno di pausa e del giro di boa del girone. Soddisfatta dopo il primo hurrà la capitana Marcella Campana: “Questa è una vittoria importante – ha detto -: quando Angelica non è riuscita a sfruttare i due match point che ha avuto nel secondo set e poi è arrivata al terzo abbiamo temuto, ma è stata brava a restare sempre in partita. Sono contenta anche per Gloria Stuani. Quest’anno sia il terzo singolare che il doppio sono sfide che possono darci molto. Adesso pensiamo alla prossima sfida contro Cesano”. Un’altra partita da vincere.

SERIE A2 2018 – GIRONE 2, TERZA GIORNATA

USD Tennis Beinasco – Ct Ceriano 1-3 – Reka-Luca Jani (BE) b. Alice Moroni (CE) 6-4 6-1, Angelica Moratelli (CE) b. Martina Caregaro (BE) 6-3 6-7 7-5, Gloria Stuani (CE) b. Maria Canavese (BE) 6-1 6-3, Moratelli/Stuani b. Jani/Canavese 6-0 6-2.

