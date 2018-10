La Serie A1 del Tc Crema parte in salita

Stavolta la trasferta al Circolo Tennis Massa Lombarda non ha portato fortuna al Tennis Club Crema. Nel 2016 i romagnoli erano stati gli avversari nello scontro diretto che regalò ai cremaschi l’accesso alle semifinali scudetto, ma due anni più tardi è arrivata la vendetta dei padroni di casa, che nella prima giornata del Campionato di Serie A1 l’hanno spuntata per 5-1, in un duello mai veramente in discussione. L’unico punto della formazione ospite l’ha firmato in singolare uno splendido Lorenzo Bresciani, giovane cresciuto all’accademia del Tennis Club Crema, all’esordio nel massimo campionato nazionale. Sul punteggio di 3-0, dopo le sconfitte di Andrey Golubev contro il cinese Zhizhen Zhang, di Alessandro Coppini contro Julian Ocleppo e di Adrian Ungur contro uno straripante Stefano Travaglia, il 18enne mantovano ha sconfitto per 6-3 6-4 Samuele Ramazzotti, coronando una settimana da ricordare. Lo scorso lunedì Bresciani è entrato per la prima volta nella classifica mondiale Atp (al n.1.631), grazie agli ottavi di finale raggiunti a fine settembre in un torneo Futures in Turchia, e ora si è regalato anche un prezioso successo in Serie A1. “Una bella emozione – ha raccontato -, in una partita giocata veramente molto bene. Ero un po’ teso nelle prime battute, ma poi mi sono rilassato e tutto è andato per il meglio. Sono molto contento”.

Il successo di Bresciani ha permesso ai cremaschi di chiudere sull’1-3 dopo i singolari, e di continuare a sperare di strappare almeno un punticino grazie ai doppi, ma l’obiettivo è sfumato in fretta. La coppia Ramazzotti/Zhang ha sconfitto per 6-3 6-2 Adrian Ungur e l’altro debuttante Samuel Vincent Ruggeri, giovane talento classe 2002, mentre il duo Travaglia/Ocleppo ha chiuso per 6-3 7-6 contro Coppini/Golubev, rimontando da 3-5 nel tie-break del secondo set. “Quel frangente è l’unico rimpianto della giornata – il commento del capitano Armando Zanotti -, ma nel momento di difficoltà gli avversari si sono fatti trovare pronti. Ci siamo trovati di fronte una squadra molto solida, ma non è stata una sorpresa. Sapevamo che sarebbe stata dura e che lo saranno almeno altrettanto le prossime sfide, visto che siamo capitati in un girone di ferro. Ma non ci abbattiamo”. Nota positiva della giornata, come accennato, l’esordio vincente di Bresciani e la buona prestazione di Vincent Ruggeri nel doppio con Ungur. “Abbiamo fatto esordire due giovani talenti del nostro vivaio – continua Zanotti – ed entrambi hanno lasciato tante indicazioni positive. Di questo siamo molto felici”. Presto i miglioramenti dei giovani di casa potranno essere visti dal vivo anche dagli spettatori e dai soci del Tennis Club Crema. Questi gli impegni casalinghi nelle prossime tre domeniche: ‘ospiti’ nell’ordine il Tennis Club Genova 1893 (21 ottobre), poi il Circolo Canottieri Aniene campione d’Italia in carica (28 ottobre) e infine il Ct Massa Lombarda (4 novembre). Tre incontri fondamentali per le sorti del team cremasco in questa edizione del massimo campionato nazionale. Che è appena cominciato.

TUTTI I RISULTATI

PRIMA GIORNATA GIRONE 2

Circolo Tennis Massa Lombarda b. Tennis Club Crema 5-1

Ocleppo (M) b. Coppini (C) 6-3 6-4, Travaglia (M) b. Ungur (C) 6-0 6-2, Bresciani (C) b. Ramazzotti (M) 6-3 6-4, Zhang (M) b. Golubev (C) 6-3 6-2, Ramazzotti/Zhang (M) b. Ungur/Vincent Ruggeri (C) 6-3 6-2, Travaglia/Ocleppo (M) b. Coppini/Golubev (C) 6-3 7-6.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Circolo Tennis Massa Lombarda, 3 punti (5-1)

2. Circolo Canottieri Aniene, 3 punti (4-2)

3. Tennis Club Genova 1893, 0 punti (2-4)

4. Tennis Club Crema, 0 punti (1-5)

IL CALENDARIO

Prima giornata (14 ottobre)

Ct Massa Lombarda vs Tennis Club Crema 5-1

Tc Genova 1893 vs Circolo Canottieri Aniene 2-4

Seconda giornata (21 ottobre)

Tennis Club Crema – Tc Genova 1893

Circolo Canottieri Aniene – Ct Massa Lombarda

Terza giornata (28 ottobre)

Tennis Club Crema – Circolo Canottieri Aniene

Ct Massa Lombarda – Tc Genova 1893

Quarta giornata (4 novembre)

Tennis Club Crema – Ct Massa Lombarda

Circolo Canottieri Aniene – Tc Genova 1893

Quinta giornata (11 novembre)

Tc Genova 1893 – Tennis Club Crema

Ct Massa Lombarda – Circolo Canottieri Aniene

Sesta giornata (18 novembre)

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Crema

Tc Genova 1893 – Ct Massa Lombarda

