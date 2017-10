Serie A1, Ceriano battuto in casa da Torino

Secondo k.o. consecutivo per il Ct Ceriano nel campionato di Serie A1 2017. Dopo la prima a Faenza, nell’esordio casalingo contro lo Sporting Stampa di Torino le ragazze del CTC non riescono a sbloccarsi e vengono sconfitte per 3-1. Prive di Alice Moroni, ancora alle prese con il problema al polso accusato la settimana scorsa, le ragazze capitanate da Marcella Campana speravano di poter strappare almeno un punto alle piemontesi, ma fin dalle prime battute l’impresa si è dimostrata ardua. E dire che Gloria Stuani (2.6) aveva iniziato bene il primo match di giornata contro Anna Maria Procacci (2.4), ma dopo un primo parziale combattuto, la giocatrice piemontese è salita in cattedra chiudendo agevolmente il conto. Dopo l’esordio positivo di Gloria la scorsa settimana a Faenza, è di nuovo tempo di prime assolute per Ceriano che, vista l’assenza della Moroni, schiera Eleonora Leva (3.1) contro Federica Joe Gardella (2.4). Solo due giochi conquistati per la 16enne cerianese, che non poteva proprio fare di più. A riaccendere le speranze della compagine lombarda ci pensa Anne Schaefer (2.1) che parte fortissimo contro Camilla Rosatello (2.1) imponendo un 6-4 da applausi nella prima frazione. Ma a questo livello, le partite si giocano su pochissimi punti e, quando la Rosatello vince il secondo per 7-5 dopo aver salvato alcune pericolose palle break, il match sterza bruscamente in suo favore e il terzo parziale diventa quasi una formalità. Nel doppio, invece, ecco che arriva la prima, meritata gioia per Ceriano col successo del duo Schaefer/Stuani su Rosatello/Procacci al terzo set.

“Risultato a parte, le note positive arrivano senz’altro dal doppio sul quale abbiamo lavorato molto ultimamente – dice la capitana del Ct Ceriano, Marcella Campana -. Nelle prossime gare potrebbe essere decisivo per noi. Anche la prova di Anne – prosegue la capitana – è stata buona, così come sono soddisfatta dell’esordio di Eleonora. La prossima settimana a Prato sarà durissima, ma noi ce la metteremo tutta”. Niente è perduto per il Ct Ceriano che ha tutto il girone di ritorno a disposizione per conquistare preziosi punti in ottica salvezza, anche se le avversarie stanno già incamerando parziali preziosi proprio in quest’ottica. A questo proposito, il 2-2 con cui le matricole di Faenza hanno fermato le campionesse italiane di Prato, per di più in trasferta, è emblematico. Proprie le toscane saranno le prossime avversarie del Ct Ceriano che domenica 29 ottobre sarà impegnato in una trasferta che appare davvero proibitiva in casa della formazione scudettata. Ma la lotta per restare in Serie A1 è appena cominciata.

RISULTATI

Club Tennis Ceriano – Circolo della Stampa Sporting Torino 1-3

Anna Maria Procacci (TO) b. Gloria Stuani (CE) 6-4 6-0, Federica Gardella (TO) b. Eleonora Leva (CE) 6-1 6-1, Camilla Rosatello (TO) b. Anne Schaefer (CE) 4-6 7-5 6-1, Schaefer/Stuani (CE) b. Rosatello/Procacci (TO) 6-3 1-6 10/8.

CLASSIFICA GIRONE 2

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi 4 punti (6-2)

Tennis Club Prato 4 punti (5-3)

Circolo della Stampa Sporting Torino 3 punti (4-4)

Club Tennis Ceriano 0 punti (1-7)

