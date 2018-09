Serie A2 femminile: Ceriano è nel girone 1

Finalmente l’attesa è finita. Almeno quella per conoscere le avversarie che, dal 7 ottobre prossimo, divideranno il campo con le ragazze del Ct Ceriano a caccia di della promozione nella serie regina. Sono stati sorteggiati e resi pubblici i gironi del campionato nazionale di Serie A2: il team brianzolo, nel primo raggruppamento, dovrà vedersela con Tc Cagliari, Ct Palermo, Usd Tennis Beinasco, Ct Bologna, Tc 2002 Cloud Finance (Benevento) e Tennis Cesano. E proprio il derby brianzolo in programma il 28 ottobre è uno dei confronti più attesi perché arriva al giro di boa e proprio prima del turno di riposo per Ceriano. Marcella Campana e compagne hanno una squadra attrezzata per tornare subito in Serie A1 grazie alle conferme del blocco “storico” con Alice Moroni e della “coppia straniera” composta da Anne Schaefer e Conny Perrin. In particolare, la 31enne tedesca è un punto di riferimento importante, mentre la 27enne di Neuchatel, nonostante il fitto calendario di impegni a livello individuale, potrebbe diventare l’asso nella manica per il CTC quando ci saranno le sfide decisive. Ma ci si aspetta molto anche dal nuovo acquisto Angelica Moratelli che quest’anno ha già ottenuto successi importanti. Dopo un anno di esperienza nella massima serie, anche le giovani Gloria Stuani ed Eleonora Leva, insieme a Rachele Zingale, possono dare il loro contributo e riportare il Ct Ceriano nell’Olimpo del tennis nazionale.

“L’obiettivo è senz’altro quello di raggiungere i playoff per giocarci poi la promozione – dice il Presidente del Ct Ceriano Severino Rocco -. Si tratta di un girone equilibrato dove ci sono squadre come Cagliari, Beinasco e Bologna che sono senz’altro ben attrezzate, come lo siamo noi del resto, ma non vanno sottovalutate nemmeno le altre. Per quanto riguarda il calendario, affrontare il Tc Cagliari in casa alla prima giornata così come Bologna, sempre in casa, all’ultima: è un piccolo vantaggio in quello che può diventare un confronto decisivo. Certo non mancano trasferte impegnative come quelle di Palermo e Benevento”. E la capitana Marcella Campana avverte tutti: “Vogliamo fare bene fin da subito, dalle prime tre giornate. Sulla carta le avversarie più temibili sono il Tc Cagliari e l’Usd Tennis Beinasco, ma non dobbiamo sottovalutare nessun impegno. L’importante è che le ragazze stiano bene e siano in forma come lo sono in questo momento. Anche le più giovani sono cariche e i presupposti in partenza quest’anno sono i migliori. Ora abbiamo in programma una serie di allenamenti proprio per rodarci e per partire col piede giusto”.

IL CALENDARIO DEL GIRONE 1

Prima giornata (7 ottobre)

Ct Ceriano – Tc Cagliari

USD Tennis Beinasco – Ct palermo

Tc Bologna – Tc 2002 Cloud Finance Benevento

Seconda giornata (14 ottobre)

Ct Palermo – Ct Ceriano (si disputerà sabato 13 ottobre)

Tc Cagliari – Ct Bologna

Tennis Cesano – Usd Tennis Beinasco

Terza giornata (21 ottobre)

Usd Tennis Beinasco – Ct Ceriano

Tc 2002 Cloud Finance Benevento – Tc Cagliari

Tennis Cesano – Ct Bologna

Quarta giornata (28 ottobre)

Ct Palermo – Tc 2002 Cloud Finance Benevento

Ct Ceriano – Tennis Cesano

Tc Cagliari – Usd Beinasco

Quinta giornata (4 novembre)

Tennis Cesano – Tc Cagliari

Ct Bologna – Ct Palermo

Usd Tennis Beinasco – Tc 2002 Cloud Finance Benevento

Ct Ceriano: riposo

Sesta giornata (11 novembre)

Ct Palermo – Tennis Cesano

Tc 2002 Cloud Finance Benevento – Ct Ceriano

Ct Bologna – Usd Tennis Beinasco

Settima giornata (18 novembre)

Tc Cagliari – Ct Palermo – Tennis Cesano

Tc 2002 Cloud Finance Benevento – Tennis Cesano

Ct Ceriano – Ct Bologna

LA ROSA DEL CT CERIANO

Anne Schaefer (2.2), Alice Moroni (2.3), Angelica Moratelli (2.3), Conny Perrin (2.5), Gloria Stuani (2.5), Rachele E. Zingale (2.5), Eleonora Leva (3.1). Capitano: Marcella Campana.

