BranchStats: Gli Over 35 conquistano gli Australian Open

Considerazione numerica sull’Australian Open, relativamente ai draw maschili a 128 giocatori:

– dal 1988 al 1999 non c’erano over 35 in tabellone;

– dal 2000 al 2016 ce ne sono stati 17;

– nel torneo al via domani ve ne sono ben 10: Roger Federer, Ivo Karlovic, Feliciano Lopez, Jurgen Melzer, Paolo Lorenzi, Paul-Henri Mathieu, Radek Stepanek, Tommy Haas, Victor Estrella e Stephane Robert.