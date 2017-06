Tennis Europe Messina 2017: Alvisi e Tramontin accedono in semifinale, out Ciavarella

Si sono disputati i quarti di finale del Torneo Carlo Stagno d’Alcontres, giunto alla ventinovesima edizione, torneo inserito dentro il circuito Tennis Europe e che si disputa al circolo tennis e vela di Messina. Una giornata intensa che ha regalato a due giocatori italiani la possibilità di giocarsi la semifinale in un torneo prestigioso come quello siciliano: Alessio Tramontin ed Eleonora Alvisi continuano la sua corsa e volano in semifinale.

Partiamo proprio dall’azzurro, testa di serie numero quindici, che non ha avuto molti problemi ad eliminare il francese, testa di serie numero undici, Mehdi Sadaoui in una partita davvero sentita. Tanto che il transalpino è stato ripreso più e più volte dal giudice di sedia che gli ha infilitto anche un penalty point nell’ultimo game dell’incontro. Dopo aver dominato il primo set per 6-2 Tramontin è stato bravissimo nel terzo gioco del secondo parziale quando, sotto 0-2, ha annulla quattro palle del doppio break. E’ stato questo il momento chiave che ha riportato l’inerzia a favore di Alessio. Domani Tramontin affronterà in semifinale la testa di serie numero uno, il britannico Pinnigton Jones che continua a dominare tutti i suoi avversari: oggi ha eliminato il palermitano Gabriele Piraino per 6-3 6-1. Eliminato anche Niccolò Ciavarella che si è arreso all’altro britannico, testa di serie numero due, Derrick Chen che avanza a grandi passi verso la finale: 6-3 6-1.

In campo femminile grande successo di Eleonora Alvisi che sconfigge in rimonta l’olandese, testa di serie numero nove, Melissa Boyden per 1-6 6-2 6-4. Molto brava la giovane azzurra a riprendere la bussola dopo un brutto primo set, agevolata anche dai tanti errori dell’olandese che non è più riuscita a riproporre il livello di gioco del primo set. In semifinale Eleonora se la vedrà con l’ungherese Amarissa Kiara Toth che sta impressionando tutti gli addetti ai lavori per il suo livello di gioco, anche oggi un facile 6-1 6-1 inflitto alla Karner, che non è proprio l’ultima arrivata.

Maschile

Pinnington Jones (Gbr) b Piraino (Ita) 6-3 6-1

Tramontin (Ita) b. Sadaoui (Fra) 6-2 6-4

Pierleoni (Gbr) b. Gorokhov (Rus) 6-4 7-5

Chen (Gbr) b. Ciavarella (Ita) 6-3 6-1

Femminile

Falei (Blr) b. Muzykantskaya (Rus) 6-3 6-1

Lerby (Ned) b. Glanzer (Aut) 7-6 (8) 6-3

Alvisi (Ita) b. Boyden (Ned) 1-6 6-2 6-4

Toth (Hun) b. Karner (Aut) 6-1 6-1

