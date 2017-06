Tennis Europe Messina 2017: avanti Iaquinto e Alvisi. Completati tutti i primi turni

Si sono completati i primi turni sia del singolare maschile che di quello femminile al Trofeo Carlo Stagno D’Alcontres. Nel torneo giovanile Under 14 in corso di svolgimento in quel di Messina, valevole per il circuito Tennis Europe, è stata una giornata interlocutoria con sei partite di singolare maschile e quattordici di singolare femminile portate a termine. In una giornata in cui il sole non è stato sempre presente, anzi è caduta anche qualche goccia di pioggia che però non ha disturbato lo svolgimento del programma, c’è da segnalare la bella vittoria di Eleonora Alvisi, testa di serie numero quattordici, che ha lasciato solamente un game a Maria Gaia Meneguzzo.

Esce di scena invece la testa di serie numero quindici, Carlotta Mencaglia, battuta in rimonta dalla connazionale Georgia Pedone in una partita molto altalenante: 1-6 7-5 6-3 recita lo score finale. Per quel che concerne i ragazzi bella affermazione di Antonio Matteo Iaquinto che ha lasciato solamente due giochi all’irlandese Hugh Butler mentre non c’è stato nulla da fare per Jacopo Bilardo che si è arreso al nono favorito del seeding, il britannico Joel Pierleoni che ha un fisico davvero invidiabile per quell’età. Pubblico locale che ha potuto anche ammirare la vittoria di Fabrizia Cambria che ha sconfitto la sua compagna di doppio Veronica Sirci. Da domani in campo i secondi turni.

Singolare maschile

Iaquinto (Ita) b. Butler (Irl) 6-1 6-1

Van Donselaar (Ned) b. Poeta (Ita) 7-5 6-1

Weststrate (Ned) b. Minighini (Ita) 6-0 6-1

Popovic (Srb) b. Mazzola (Ita) 6-1 6-2

Piraino (Ita) b. Degabriele (Mlt) 6-1 6-1

Pierleoni (Gbr) b. Bilardo (Ita) 6-2 6-0



Singolare femminile

Paviglianiti (Ita) b. Abramo (Ita) 6-2 6-1

Alvisi (Ita) b. M. G. Meneguzzo 6-1 6-0

Bernardi (Ita) b. Lauretti (Ita) 6-3 6-2

Fusco (Ita) b. Iila (Est) 6-1 6-4

Pedone (Ita) b. Mencaglia (Ita) 1-6 7-5 6-4

Dmitruk (Blr) b. La Cagnina (Ita) 6-0 6-0

Muzykantskaya (Rus) b. Abbagnato (Ita) 6-4 6-0

Spee (Ned) b. Greco (Ita) 6-0 6-2

Boyden (Ned) b. Pallone (Ita) 6-0 6-1

Cambria (Ita) b. Sirci (Ita) 6-1 6-4

Salvatorelli (Ita) b. La Cerra (Ita) 3-6 6-3 7-6 (3)

Ferrara (Ita) b. Matthews (Gbr) 6-3 6-2

Paternò (Ita) b. Licitra (Ita) 6-1 6-3

Pineda (Gbr) b. Forgione (Ita) 6-3 6-1

© riproduzione riservata