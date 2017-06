Tennis Europe Messina 2017: impresa Ciavarella, avanzano Tabacco e Tramontin

Giornata dedicata ai secondi turni quella che si è vissuta a Messina per la ventinovesima edizione del Trofeo Carlo Stagno d’Alcontres, inserito nell’importante circuito giovanile di Tennis Europe. Una giornata che ha visto in campo trentadue partite equamente divise tra il singolare maschile e quello femminile. Partiamo dai ragazzi con la bella vittoria di Giorgio Tabacco che ha sconfitto per 6-0 al terzo il francese Verdier in una partita molto equilibrata per due set, poi l’azzurro ha preso il largo ed ha dominato la frazione decisiva supportato dai tantissimi tifosi presenti sugli spalti del torneo siculo.

Ma la vera impresa di giornata l’ha firmata senza dubbio Niccolo Ciavarella che ha estromesso dal torneo la testa di serie numero cinque, il macedone Danilo Raicevic per 5-7 6-3 7-6(2) giocando una partita sensazionale e riuscendo a rimanere con la testa dentro il match nonostante un primo set perso al fotofinish. Agli ottavi Ciavarella se la vedrà con il palermitano Gabriele Piraino che ha sconfitto Benito Massacri per 7-5 al terzo. Continua a vincere anche Alessio Tramontin, testa di serie numero quindici che supera il bulgaro Victor Lilov per 6-1 4-6 6-4 e stacca il pass per gli ottavi. Tutto facile per le prime due teste di serie, ovvero i britannici Pinnigton James (grande fisico e ottimo avvenire per lui) e Derrick Chen.

Per quel riguarda le ragazze esce di scena Matilde Paoletti che perde una partita tiratissima contro la francese Nguyen Tan, non manca il rammarico per l’azzurra perché è stata ad un passo dall’accedere agli ottavi di finale. Ottavi che invece riescono a centrare Alessandra Simone, che continua ad impressionare, e Virginia Ferrara che è riuscita a superare in rimonta la dodicesima testa di serie del seeding. Esordio col brivido per la testa di serie numero uno, la bielorussa Aliona Falei, che ha dovuto rimontare un set di svantaggio alla monegasca Giulia Barberini. Di seguito tutti i risultati di giornata.

Maschile

Bagnolini (Ita) b. Bertand (Fra) 6-1 7-6 (6)

Gorokhov (Rus) b. Lanza Cariccio 6-1 6-1

Safonov (Rus) b. Bonaiuti (Ita) 7-5 6-2

Andrejic (Aut) b. Ferri (Ita) 6-2 6-2

Popovic (Srb) b. Weststrate (Ned) 0-6 7-6 (5) 6-3

Pinnington Jones (Gbr) b. Giunta (Ita) 6-0 6-0

Pierleoni (Gbr) b. Miljanic (Hung) 6-1 6-3

Chen (Gbr) b. Iaquinto (Ita) 6-0 6-2

Van Donselaar (Ned) b. Pasquariello (Ita) 6-3 6-1

Kudriashov (Rus) b. Macioce (Ita) 6-1 3-6 6-3

Tramontin (Ita) b. Lilov (Bul) 6-1 4-6 6-4

Sadaoui (Fra) b. Lazell (Gbr) 4-6 6-4 6-3

Piraino (Ita) b. Massacri (Ita) 3-6 6-3 7-5

Tabacco (Ita) b. Verdier (Fra) 7-5 3-6 6-0

Ciavarella (Ita) b. Raicevic (Mne) 5-7 6-3 7-6 (2)

Lajal (Est) b. Wirlend (Aut) 4-6 6-3 6-4

Femminile

Alvisi (Ita) b Fusco (Ita) 6-0 6-0

Karner (Aut) b. Bernardi (Ita) 6-0 6-0

Toth (Hun) b. Beranova (Cze) 6-0 6-0

Boyden (Ned) b. Paviglianiti (Ita) 6-2 6-2

Paternò (Ita) b. Pineda (Gbr) 7-6 (2) 7-6 (7)

Nguyen Tan (Fra) b. Paoletti (Ita) 3-6 6-2 7-5

Pedone (Ita) b. Hascher (Ger) 6-2 6-2

Spee (Ned) b. Salvatorelli (Ita) 6-1 6-0

Muzykantsakaya (Rus) b. Fornasieri 6-4 6-3

Glanzer (Aut) b. Cuomo (Ita) 6-1 6-1

Lerby (Ned) b. Corsini (Ita) 6-3 7-5

Dmitruk (Blr) b. Cambria (Ita) 6-2 6-0

Mutavdzic (Gbr) b. Maksimova (Rus) 6-1 6-3

Ferrara (Ita) b. Vinahradava (Blr) 4-6 6-4 6-3

Simone (Ita) b. Pennisi (Ita) 6-1 6-0

Falei (Blr) b. Barberini (Ita) 4-6 6-3 6-3

