Tennis Europe Messina 2017, Tramontin ed Alvisi si fermano ad un passo dalla finale

Grande spettacolo al circolo tennis e vela di Messina dove si sono disputate le semifinali del Trofeo Carlo Stagno D’Alcontres, giunto alla ventinovesima edizione, e valevole per il circuito giovanile di Tennis Europe. Una giornata che ha visto le sconfitte di Alessio Tramontin ed Eleonora Alvisi che però sono andati vicinissimi dal centrare l’accesso alla finale di domani.

Partiamo da Tramontin che è stato ad un solo punto dallo sconfiggere la prima testa di serie del singolare maschile, il britannico Jack Pinnington Jones. Una partita incredibile, durata oltre due ore e cinquanta minuti di gioco, che ha visto l’azzurro sprecare due match point sul 6-5 40-15 e servizio. Il britannico non solo ha annullato i due match point, non solo ha trascinato il parziale al tie-break ma poi ha rimontato ancora visto che era sotto 2-4 proprio nel tie-break decisivo. Oltre al rammarico rimane comunque tanta soddisfazione per Tramontin che ha dimostrato di poter giocare già ad ottimi livelli.In finale Pinnigton Jones affronterà il suo connazionale Joel Pierleoni che ha estromesso dal torneo la seconda testa di serie Derrick Chen per 6-3 al terzo. Da segnalare anche qualche problema fisico per Chen che lo ha frenato sicuramente nel terzo e decisivo set.

Anche in campo femminile viene eliminata l’ultima italiana in corsa, stiamo parlando di Eleonora Alvisi che,ha ceduto in tre set all’ungherese Amarissa Kiara Toth, testa di serie numero due. Partita a due facce con l’azzurra brava a dominare il primo set mentre poi è arrivata la reazione veemente della sua avversaria. Terzo set equilibratissimo, si è giocato tutto in pochi punti che però l’ungherese è stata più brava a capitalizzare. Toth che, domani, affronterà l’olandese Clarine Lerby che non avuto alcuna difficoltà a superare la bielorussa Aliona Falei lasciandole solamente due games.

Il titolo di campionesse del doppio femminile è andato a Matilde Paoletti e Asia Serafini che hanno battuto con un duplice 6-2 la coppia formata da Eleonora Alvisi e Carlotta Mencaglia.

Maschile

Pierleoni (Gbr) b. Chen (Gbr) 6-7 (5) 6-4 6-3

Pinnington Jones (Gbr) b Tramontin (Ita) 6-2 3-6 7-6 (5)

Femminile

Toth (Hun) b. Alvisi (Ita) 2-6 6-1 7-5

Lerby (Ned) b. Falei (Blr) 6-2 6-0

