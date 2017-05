Vasek Pospisil regala spettacolo al torneo Challenger di Busan. Durante il match di semifinale vinto contro Dudi Sela, il tennista canadese ex n.25 ATP nel 2014 si è reso protagonista di uno splendido pallonetto… lasciato partire da dietro la schiena!!

WHAT. @VasekPospisil just hit one of the shots OF THE YEAR at the Busan Challenger. Behind the back lob winner. pic.twitter.com/k6jcaImwEk

— José Morais (@ZezeAM) May 20, 2017