Lemon Bowl 2017: le immagini in esclusiva delle semifinali (VIDEO)

Nella giornata odierna è previsto l’ultimo atto dell’edizione 2017 del Lemon Bowl, trentennale competizione junior che si tiene sui campi in terra rossa di Roma, da anni ormai nel circolo Penta 2000. Potete leggere a questo link tutti gli aggiornamenti in diretta, con foto, video ed interviste in esclusiva, della giornata delle semifinali di ieri. Inoltre, nel video qui sotto, potete apprezzare diversi spezzoni delle principali azioni di gioco di ieri.

© riproduzione riservata