Il Lemon Bowl 2017 è entrato nel vivo quest’oggi con la prima giornata dedicata alle qualificazioni. Abbiamo chiesto ad alcuni maestri l’importanza dell’evento, le difficoltà del rapporto genitore-figlio-maestro, analizzando anche le problematiche del primo torneo, per molti, in una nuova categoria. In questo video potrete sentire (e vedere) l’opinione di Sandro Di Trento, Riccardo Grassi e Valerio Prisco.

