La video intervista dal Lemon Bowl a Max Mollica, uno dei genitori che si apprestano a sostenere il figlio nella nota competizione junior in corso sui campi romani. “Siamo degli habitué ormai qui, seguiamo nostro figlio Marco da tanto ormai“.

Il passaggio saliente dell’intervista, che potete ascoltare nella sua interezza nel video qui sotto, riguarda l’appoggio dei genitori ai figli sul campo, per insegnar loro “a vivere il tennis con passione, a capire che divertirsi è l’aspetto più importante in questo momento della loro vita tennistica“.

“Noi genitori dobbiamo seguire i nostri figli e far loro capire le dinamiche determinanti di una partita, i punti chiave. Far loro comprendere che la partita va vissuta in maniera positiva anche per il prosieguo del torneo, senza mai dimenticare l’aspetto più importante, il divertimento“, ha poi aggiunto.

© riproduzione riservata