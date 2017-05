Maria Sharapova gioca un dritto pazzesco in lungolinea (VIDEO)

Grandissima giocata da parte di Maria Sharapova nel match di primo turno del WTA Premier di Madrid contro la croata Mirjana Lucic-Baroni.

La tennista siberiana, rientrata da poco nel circuito dopo aver scontato la squalifica per doping, ha vinto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-0 e andrà ad affrontare prossimamente Eugenie Bouchard.

Fantastic forehand from @MariaSharapova to set up her break points in the second game of the third @MutuaMadridOpen. Up 3-0 now. pic.twitter.com/OTuo7s4hM2

— WTA Insider (@WTA_insider) May 7, 2017